Grande Fratello Vip, Giulia Salemi a Dayane Mello: "Tu hai voluto ferirmi" (VIDEO)

Gossip TV

Scontro in diretta al Grande Fratello Vip tra Giulia e Dayane.

Duro scontro in diretta al Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Dayane Mello. Il motivo? Un gioco proposto dagli autori del reality show di Alfonso Signorini che avevano invitato i tutti i concorrenti a fare il nome del "meno sexy", di quello "più invisibile" e di quello "più antipatico". La scelta dell'influencer, sul vip più antipatico, è ricaduta proprio sulla modella brasiliana, che in puntata ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Giulia Salemi attacca Dayane Mello, duro confronto al Gf Vip

Durante la settimana, Giulia e Dayane si sono rese protagoniste di un'accesa discussione che ha portato le due ad allontanarsi. L'argomento è stato poi ripreso in diretta dal conduttore del Grande Fratello Vip, che ha chiesto alla modella di raccontargli i motivi della lite: "Io contro Giulia non ho niente, quando ci siamo conosciute diversi anni fa avevamo un rapporto, io qua dentro ho cercato di vederla in un altro modo. Non mi aspettavo, niente contro di lei, la stessa cosa che ha provato lei stasera quando io ho detto che avrei voluta fuori".

"La differenza che io ho fatto una cosa in buona fede, perché era un gioco, tu stasera hai fatto qualcosa per ferirmi, e io ieri mi sono sentita male per un gioco e tu invece mi hai detto qualcosa che mi ha ferito" ha prontamente replicato la Salemi che ha poi aggiunto "La parola antipatica è una parola che si usa alle elementari, mi stai simpatica o antipatica, basta. Era un gioco e io mi sono basata su chi ha minor senso dell'umorismo, ma è ovvio che tu non mi stai antipatica".

Leggi anche Elisabetta Gregoraci dice addio a Pierpaolo Pretelli

Parole che hanno provocato la reazione della Mello che ha sbottato: "Io sono fatta così non posso cambiare, io mi impongo di essere più individualista e meno sensibile, ma purtroppo la mia sensibilità esce fuori". L'influencer ha provato nuovamente a spiegare i motivi della sua scelta ma questo non è servito a placare la modella: "Abbiamo passato momento bellissimi, tu mi hai aiutato un botto e io ti ho aiutato tanto. Io sono tutto tranne permalosa e antipatica, se l'hai scritto vuol dire che lo pensi. Non me la prendo, però adesso ti guardo diversamente. Il nostro rapporto non cambia, ma se un domani dovessi essere in difficoltà per le nomination tu sarai la nominata. Non puoi mettere in mezzo le persone a cui tieni, io proteggo le persone cui tengo".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.