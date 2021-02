Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis difende Andrea Zenga e lancia una frecciatina al padre del Concorrente

Gossip TV

Giulia De Lellis critica Walter Zenga dopo la Puntata del Grande Fratello Vip, prendendo le parti di Andrea Zenga.

La storia personale di Andrea Zenga è diventata di dominio pubblico da quando il giovane ha deciso di varcare la porta rossa di Cinecittà per diventare nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo l’incontro con il padre Walter Zenga, il gieffino ha ancora l’amaro in bocca e anche Giulia De Lellis sembra non aver gradito l’intervento dello sportivo. La bella influencer romana dice la sua sull’allenatore, senza risparmiare critiche su Instagram.

GF Vip, Giulia De Lellis contro Walter Zenga

Andrea Zenga è entrato nel cuore degli spettatori del Grande Fratello Vip, grazie alla sua gentilezza ed educazione, ma anche grazie alla sua toccante storia personale. Zenga ha raccontato di aver sofferto molto per la lontananza del padre Walter Zenga, che ha creato un abisso nel rapporto con i suoi figli. Sentendosi tirare in ballo più volte all’interno della Casa, il famoso allenatore si è presentato in Puntata per un faccia a faccia con suo figlio.

Andrea ne è uscito distrutto, consolato solo dall’incontro con il fratello Nicolò. La storia di Zenga è diventata così di dominio pubblico e tutti si sono fatti la propria idea, compresa Giulia De Lellis che segue con interesse la quinta edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini. L’influencer romana ha commentato molto duramente l’atteggiamento di Walter, lanciando una chiara provocazione al noto sportivo su Instagram.

Giulia De Lellis tuona su Instagram e difende Andrea Zenga

“La tenerezza infinita di questo ragazzo. Suo padre era meglio se restava a Dubai e non faceva neanche la faticaccia, vista la figura che ha fatto. Niente e nessuno giustifica l’assenza di un genitore. Sicuramente nelle dinamiche familiari uno non dovrebbe mai entrare, mi permetto di fare questa battuta perché non stiamo parlando di una persona che è stata costretta ad abbandonare. Stiamo parlando di uno che molto serenamente si è rifatto una vita e si è scordato di quella precedente. Sarebbe carino che ammettesse i suoi errori”, ha tuonato la De Lellis.

Sebbene Andrea abbia trovato l’appoggio degli inquilini del Gf Vip e di molti volti noti dello spettacolo, sembra che il gieffino sia stanco di dover tornare costantemente su uno dei capitoli più difficili della sua vita. Zenga, infatti, spera che non si tiri più in ballo suo padre, ma Alfonso Signorini mollerà la presa su uno degli argomenti clous che ha a disposizione?

