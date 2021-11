Grande Fratello Vip, Giulia Cavaglia nuova concorrente? Il gossip

Gossip TV

Sembra che anche Giulia Cavaglia entrerà presto nella casa del Grande Fratello Vip.

Il pubblico del Grande Fratello Vip è sempre più curioso di scoprire i nuovi Vipponi, pronti ad entrare in Casa. Sembra che tra i nuovi volti del reality show di Canale5 ci sarà anche Giulia Cavaglia, ex tronista di Uomini e Donne.

Grande Fratello Vip, Giulia Cavaglia nel cast?

Nella casa del Grande Fratello Vip stanno per arrivare nuovi concorrenti, visto il prolungamento ufficiale del reality show di Canale5, sancito da Mediaset con un comunicato ufficiale. La Rete premia l’impegno di Alfonso Signorini, che ringrazia con l’arrivo di nuovi Vipponi pronti a scombinare il precario equilibrio di Cinecittà. Mentre Alex Belli è furioso con la moglie Delia Duran, Signorini ha fatto nuovi casting.

Ben cinque nuovi concorrenti pronti a varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia, tra cui potrebbe esserci anche Giulia Cavaglia. Nota per aver preso parte a Uomini e Donne come tronista, scegliendo Manuel Galiano e rifiutando Giulio Raselli, la Cavaglia sarebbe ora pronta a diventare concorrente del Gf Vip, dove potrebbe anche incontrare nuovamente la sua non-scelta. A darne notizia è la nota blogger Deianira Marzano.

“Facciamo un altro spoilerone sul Grande Fratello Vip. Vi dico che questa G ha rifiutato questo G quando stava sul trono. E questa sarà quella che entra”, ha fatto sapere l’influencer. L’indizio fornito da Deianira non è esplicito ma il riferimento al percorso a Uomini e Donne lo rende più che chiaro. Cosa accadrà se Giulia e Giulio si dovessero nuovamente incontrare a distanza da anni dal no in diretta tv?

