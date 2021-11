Grande Fratello Vip,Giulia Cavaglià e Giulio Raselli rompono il silenzio dopo il mancato ingresso al Gf Vip

Gossip TV

I due ex tronisti, dopo la reclusione in albergo, sono tornati sui social.

E' saltata la partecipazione al Grande Fratello Vip per Giulia Cavaglià e Giulio Raselli. I due ex tronisti di Uomini e Donne, erano ad un passo dal varcare la porta rossa di Cinecittà ma qualcosa è andato storto anche se, per ora, i motivi sono del tutto sconosciuti. Entrambi gli ex volti del trono classico dal dating show, erano reclusi in hotel per sottoporsi alla quarantena come da prassi ma il loro ingresso è saltato all'ultimo.

Secondo quanto riferito dalle ultime recenti indiscrezioni, pare che la Cavaglià abbia poco gradito il comportamento riservatole dalla produzione tanto da minacciare l'intervento delle forze dell'ordine.

"Pare abbiano fatto una scenata assurda, lei soprattutto. Perché sono sclerati stando qualche giorno in hotel. Lei pare abbia inneggiato al sequestro di persona e minacciato di chiamare i Carabinieri. Si è fatta venire a prendere dal padre”, si legge sul web.

Giulia Cavaglià e Giulio Raselli rompono il silenzio dopo il mancato ingresso al Gf Vip

Ieri, i due ex tronisti hanno rotto il silenzio su Instagram rilasciando le prime dichiarazioni dopo la loro esclusione al Grande Fratello Vip.

“Scusate l’assenza di questi giorni, ma sono stati giorni un po’ difficili ed ho avuto bisogno di tempo per somatizzare ciò che è successo” – ha dichiarato Giulia Cavaglià su Instagram – Io uso Instagram solo per condividere le mie passioni, che poi sono diventate le nostre passioni, e non ho mai utilizzato il profilo per creare gossip e non inizierò oggi a farlo anche perché neanche io so realmente come sono andate realmente le cose e non parlo per ipotesi finché non ho delle risposte e questo è quello che ad oggi posso dire. Certo è che mi aspettavo di essere trattata in altro modo ma proprio a livello umano ma chi se ne frega… parliamo di altro!“

"Continuate pure a parlare, quando avrete finito parlerò io", ha scritto invece Giulio Raselli.

Secondo quanto riferito dalla pagina di Veryinutilpeople, la Cavaglià e Raselli avevano effettivamente firmato il contratto per prepararsi a entrare nelle prossime settimane ma, a seguito di un discussione con la produzione del reality per modifiche contrattuali o per lo slittamento del loro ingresso, entrambi hanno lasciato l'alloggio per fare ritorno a casa.

