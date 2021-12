Grande Fratello Vip, Giucas Caselli si dichiara a Katia Ricciarelli (VIDEO)

Gossip TV

Nella casa del Grande Fratello Vip, i Vipponi mettono alle strette Giucas Casella sul rapporto con Katia Ricciarelli.

È scoppiato un nuovo mistero nella casa del Grande Fratello Vip. Con il passare dei mesi tutti hanno imparato a conoscere il lato da latin lover di Giucas Casella e le parole del gieffino su Katia Ricciarelli sembrano confermare, anni e anni fa, tra i due ci sia stato un incontro romantico. Messo alle strette dai colleghi di Cinecittà, Giucas confessa i suoi sentimenti per la soprano.

Gf Vip, Giucas Casella innamorato di Katia Ricciarelli?

Giucas Casella è tra i protagonisti più amati della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Solare, sensibile e con un passato da vero latin lover alle spalle, Giucas è entrato nel cuore dei fan, che fanno il tifo per lui e sono felici abbia scelto di rimanere in casa, nonostante il prolungamento del programma. Tra i grandi amori di Giucas sembra esserci stata anche Katia Ricciarelli, almeno da quanto raccontato dal paragnosta. La soprano, furiosa con Alex Belli, non sembra essere d’accordo e conferma di aver conosciuto Casella solo anni dopo il matrimonio con Pippo Baudo.

Nonostante la versione dei fatti di Katia sia plausibile, tutti i Vipponi spingono Giucas a raccontare come e quando avrebbe conosciuto la gieffina. Il gieffino ammette di averla incontrata anni e anni prima del matrimonio, e di esserne rimasto folgorato. Certamente Ricciarelli non avrebbe potuto ricordarsi di lui, dato che all’epoca era giovanissimo e affatto popolare. Katia è dubbiosa e tutti vogliono capire se, al momento, Giucas prova qualcosa per la soprano. “Io ti dichiaro pubblicamente che ti amo!”, ha ammesso Casella.

La coppia sarebbe pazzesca, se non fosse che proprio nel corso dell’ultima puntata, Ricciarelli ha ammesso di essere innamorata di un uomo fuori dal Gf Vip e di voler convolare a nozze, dopo aver concluso la sua esperienza a Cinecittà. Nel frattempo, un’altra coppia sembra finalmente aver avuto il suo lieto fine. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono più coinvolti che mai e hanno trascorso una notte passionale in Love Boat, censurata dalla regia.

