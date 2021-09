Grande Fratello Vip, Giucas Casella: Vita privata, età, carriera e curiosità sul nuovo concorrente del Reality Show

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più sul celebre illusionista!

Conosciamo meglio Casella, il prestigiatore più famoso ed amato della televisione italiana!

Grande Fratello Vip: Ecco chi è Giucas Casella

Giucas Casella, pseudonimo di Giuseppe Casella Mariolo, nasce a Termini Imerese, in Sicilia, sotto il segno dello Scorpione, il 15 novembre del 1949; sta quindi per compiere 72 anni.

All'interno delle diverse trasmissioni televisive a cui prende parte, spesso sfoggia le sue capacità di paragnosta ed ipnotizzatore; in più, si mette anche di frequente in pericolo in prima persona, ispirandosi alle performance del famoso Harry Houdini, e praticando degli esercizi rischiosi, come quello in cui si fa rinchiudere in un blocco di ghiaccio, con poco ossigeno. Giucas si ritaglia uno spazio nel mondo del piccolo schermo soprattutto incuriosendo il pubblico, tanto quello in studio quanto quello a casa, sostenendo e provando a dimostrare di riuscire a bloccare le mani incrociate sulla testa dei presenti, invitando i telespettatori a non farlo da soli nelle proprie abitazioni: non ci sarebbe stato lui a sbloccarli. Il numero che predilige è quello dell'ipnosi. Solitamente, Casella fa cadere il prescelto in una sorta di trance, spingendolo ad assumere degli atteggiamenti imbarazzanti e dando così dimostrazione della sua capacità di controllare la mente altrui. Altre volte, invece, utilizza il corpo inanimato ed irrigidito del soggetto ipnotizzato come fosse un tavolo. Giucas è noto pure per aver corso scalzo sui carboni ardenti, un numero durante il quale si ustionò, e che attirò l'attenzione di Striscia la Notizia.

Partecipa a due reality show: nel 2004 a Il Ristornate, condotto da Antonella Clerici, e nel 2008 a L'Isola dei Famosi, condotto all'epoca da Simona Ventura; in questo secondo caso, abbandona anzitempo a causa di un malore. Così, nel 2018 Casella torna nuovamente a vestire i panni del naufrago, ma persino stavolta deve ritirarsi per un problema di salute. Ora, è pronto per entrare nella casa più spiata d'Italia: è uno dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 6!

Giucas ha recitato in tre film: Sesso e volentieri di Dino Risi (1982), Fracchia contro Dracula di Neri Parenti (1985) e Parentesi tonde di Michele Lunella (2006). Tuttavia, è conosciuto perlopiù per alcune frasi: "Guardami, guardami!", "Quando lo dico io!". Attualmente, Casella è fidanzato con l'ex annunciatrice TV, attrice e doppiatrice Valeria Perilli. Inoltre, ha un figlio che è stato a lungo segreto, James, nato nel 1987 da una relazione con una ballerina inglese.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.