Grande Fratello Vip, Giucas Casella svela: "Così sono nati i miei poteri"

Gossip TV

Il racconto del famoso illusionista che ha ipnotizzato tutti gli inquilini della Casa.

Casella ha deciso di condividere con gli altri concorrenti del reality show il racconto di quando prese coscienza delle sue abilità da mentalista.

Grande Fratello Vip, Giucas Casella: "Con la forza del pensiero ho guidato mia madre in mio soccorso"

Nel Grande fratello Vip si parla di poteri. E non di quelli di qualche supereroe, bensì di quelli di Giucas Casella. Il famoso illusionista ha ipnotizzato i compagni di avventura, ma stavolta soltanto grazie ad un suo racconto che ha appassionato i più. Giucas, infatti, ha voluto svelare agli altri inquilini della Casa di quando, in passato, si è reso conto di avere delle capacità straordinarie.

Mia madre era sordomuta. Non è come oggi, ai tempi non si poteva fare molto. Io da piccolo sono cascato nel pozzo e urlavo. Eravamo in campagna, mia madre però non mi sentiva. Il pozzo non era profondo, ma potevo annegare, c'era molta acqua. Ragazzi ho urlato per tantissimo tempo, poi è accaduto qualcosa. Con la forza del pensiero lei è stata guidata in mio soccorso.

Dopodiché ha aggiunto:

Se voi siete fuori e comunicate con vostra madre, lei lo avvertirà. Ci sono così tante energie, forze speciali. Noi possediamo così tante cose che nemmeno sappiamo. Invece dico di non fissarsi su strane magie e carte, quelle sono altre cose, fidatevi. Noi non abbiamo bisogno di troppe cose, abbiamo già le energie dentro. Io sono contro queste cose, tipo sedute spiritiche e cartomanzie. Chiariamo, che gli spiriti e gli esorcismi esistono. Così come chi pensa negativamente e ti arriva, l’invidia e le cose. Però non mi piacciono e sto lontano. Poi ci sono luoghi con energie brutte e altri con quelle belle. Qui dentro, alcuni angoli le hanno migliori altri peggiori...

Per concludere, però, Casella ci ha tenuto a sottolineare che la vera magia, in realtà, risieda nella medicina, e nella scienza, ed è sempre a queste discipline che bisogna affidarsi, in caso di necessità.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.