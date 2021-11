Grande Fratello Vip, Giucas Casella si schiera dalla parte di Soleil Sorge: "Molto fumantina però è brava e diretta"

Gossip TV

Giucas prende le difese di Soleil.

Soleil Sorge è una delle concorrenti più discusse e criticate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A prendere le difese dell'influencer italo-americana ci ha pensato Giucas Casella che, parlando con Alex Belli, ha elogiato il suo carattere schietto e diretto.

Giucas Casella dalla parte di Soleil Sorge

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera su Canale 5. Nell'attesa, Alex si è confrontato con Giucas circa il comportamento assunto da Soleil negli ultimi giorni nella Casa di Cinecittà. "A me piace. E’ molto fumantina però è brava e anche molto diretta" ha dichiarato l'illusionista

"Ammette anche quando sbaglia, lo riconosce" ha aggiunto Giucas elogiando così il carattere fumantino e diretto della Sorge. "Ma è successo qualcosa tra te e Soleil Sorge? Non facciamo casini!" ha poi domandato l'illusionista a Belli.

"Io e Soleil abbiamo passato tre giorni no. Non ci siamo capiti. Io cercavo di capire. Ci siamo incespugliati" ha confessato Alex a Giucas cercando di spiegargli cosa è successo nella Casa del Gf Vip tra lui e Soleil "Ho capito che non voleva parlare invece voleva che io andassi da lei. [...] Sono cose che succedono tra fidanzati in realtà".

