Grande Fratello Vip, Giucas Casella critica duramente Biagio D'Anelli: "È tutta una sceneggiata sbagliatissima"

Le critiche di Giucas a Biagio e Miriana dopo la diretta del Gf Vip.

Il rapporto nato al Grande Fratello Vip tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli continua a stare al centro delle polemiche sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà. A dire la sua sulla coppia ci ha pensato Giucas Casella che, subito dopo la diretta, ha criticato duramente il comportamento dell'opinionista.

Giucas Casella contro Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan

L'eliminazione di Biagio al Grande Fratello Vip ha destabilizzato Miriana che, si è lasciata andare alle lacrime. Un comportamento che non è passato inosservato a Giucas ed Eva Grimaldi, che hanno commentato tutta la situazione. "Miriana sta soffrendo" ha dichiarato la showgirl.

A grande sorpresa, Giucas ha deciso di vuotare il sacco non nascondendo di aver sempre provato una particolare antipatia nei confronti di Biagio: "È tutta una sceneggiatura sbagliatissima [...] Lui voleva cercare di far capire ad ognuno di noi di essere un bravo ragazzo, ma non è così che si fa". "A me sono piaciuti" ha replicato Eva, difendendo il rapporto tra l'opinionista e Miriana.

Dopo aver attaccato Biagio, che ha lasciato il gioco durante l'ultima puntata del Gf Vip, Giucas ha criticato anche Miriana: "Basta che uno le dica ‘che carina che sei’ e lei ci casca". Come reagiranno i due diretti interessanti di fronte a queste dichiarazioni? Staremo a vedere.

