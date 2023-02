Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci rivela: "Non mi piace come sta giocando Antonella Fiordelisi, vuole fare la vittima"

Gossip TV

Giovanni Ciacci critica il comportamento assunto da Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip.

Giovanni Ciacci ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui è tornato a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Nonostante la squalifica dal gioco per il famoso caso Bellavia, l'ex concorrente non si è pentito di aver partecipato al reality show condotto da Alfonso Signorini ma condanna l’odio social ricevuto fuori dalla Casa.

Le confessioni di Giovanni Ciacci

Intervistato da Superguidatv, Giovanni Ciacci ha parlato del suo discusso percorso al Grande Fratello Vip. L'ex concorrente della settima edizione del reality show di Canale 5, squalificato dal gioco per il grave comportamento assunto nei confronti di Marco Bellavia, ha confessato:

Non mi sono assolutamente pentito. E’ stata un’esperienza dura, forte. Per me il Grande Fratello è cominciato un anno prima. Sulla mia partecipazione c’è stata troppa risonanza mediatica e troppo odio dagli haters. Ora stiamo facendo delle indagini e abbiamo scoperto che quasi tutti gli haters che mi hanno augurato la morte e insultato sono “comandati” da alcune fandom [...] Alfonso è stato molto bravo perché anche lui si è trovato una patata bollente tra le mani. Dentro la casa non avevo la percezione di quello che stesse accadendo fuori ma Alfonso mi ha raccontato di aver vissuto l’inferno.

Mi sono rifiutato di avere delle dinamiche finte con alcuni concorrenti che me l’avevano chiesto. Prima di entrare nella casa avevo parlato della mia malattia e della mia intenzione di sensibilizzare su questo tema. Io non ce l’ho con il Grande Fratello Vip ma con gli haters che mi mandano tutti i giorni minacce di morte. Quando sono uscito dalla casa ho avuto dei problemi di salute che però sto risolvendo. Sono una persona molto forte ma mi sono sentito lapidato.

A proposito del rapporto nato nella Casa del Gf Vip con gli altri concorrenti, Ciacci ha rivelato:

Ho instaurato un bel rapporto con Elenoire Ferruzzi e con Luca Salatino. A lui avevo fatto una promessa. Luca mi aveva raccontato di non aver mai fatto una vacanza e di essere andato solo al mare a Ostia. Ora ho deciso di organizzare un viaggio con lui e Soraia prima in Sicilia e poi in Egitto. Poi ho stretto un bel legame con Gegia, Cristina Quaranta e con Patrizia Rossetti. Non mi piace come sta giocando Antonella. Lei vuole fare la vittima. Una volta in casa le avevo detto di apparecchiare ma lei non lo aveva fatto. A quel punto la presi per un braccio ma lei iniziò ad urlare. L’altra sera quando ho visto che lei aveva accusato Edoardo di averle alzato le mani ho pensato che l’aveva già fatto con me. Gli altri che erano dentro la casa infatti se lo sono ricordato.

