Grande Fratello Vip, Gianmaria parla di una sua ex argentina: "E' rimasta incinta di me", "Se viene Belen lo distrugge"

Dichiarazioni pesantissime dell'imprenditore campano, la regia stacca e Jessica commenta il tutto.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, quest'oggi è stata nominata la showgirl più famosa della tv nonché ex fiamma di Gianmaria Antinolfi, Belen Rodriguez. “Se viene qua Belen gli fa un bucio di c..lo tanto”, questo il commento di Jessica Selassié in riferimento ad alcune dichiarazioni shock di Antinolfi. Ma cosa è successo?

Gianmaria, l'imprenditore campano di 36 anni è famoso anche per i suoi flirt con donne molto conosciute. Tra queste, c'è stata un breve liaison con la Rodriguez dopo la separazione di quest'ultima con De Martino. Dopo essersi appartato con Manila Nazzaro, Aldo Montano e Jessica Selassié, Gianmaria si è lasciato andare ad alcune confessioni che porrebbero risultare molto compromettenti.

“Perché io ho deciso di andare in Argentina? In realtà io non volevo andare in Argentina. Però lei era partita per l’Argentina per un motivo preciso, perché era rimasta incinta. Incinta del marito? No, di me. Era rimasta prima di partire per l’Argentina. Non era avanti, l’aveva appena scoperto. Io le ho detto ‘fai quello che vuoi, mi rendo conto che nella tua posizione nessuno sa che stiamo insieme. Se nasce un bimbo da un’altra persona passi male, quindi scegli tu’. Questo le ho detto”.

La regia ha poi staccato prima che il gieffino finesse il discorso. Jessica Selassié si è accorta che le telecamere si stavano girando altrove per non riprenderlo più e l’ha detto a Soleil. La principessa però ha fatto un nome molto grosso: “Ha detto delle cose molto forti. Poi però hanno girato le telecamere per non riprendere. Amore se viene qui Belen gli fa un bucio de c**o così grande“.

Ginamaria, è bene sottolinearlo, non ha mai fatto il nome di Belen, ma il riferimento è sembrato evidente.

