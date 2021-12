Grande Fratello Vip, Gianmaria commenta il bacio tra Sophie e Alessandro Basciano

Gossip TV

L'imprenditore campano dice la sua sul nuovo flirt nella Casa del Grande Fratello Vip.

Durante la vigilia di Natale, al Grande Fratello Vip, è scattato il primo bacio tra l'ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni e l'ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, Alessandro Basciano. I due ragazzi, da diversi giorni, si stavamo mostrando sempre più complici e ieri, complice qualche bicchiere di vino, Sophie e Alessandro si sono appartati in magazzino scambiandosi effusioni più intimi lontano dagli occhi indiscreti degli altri inquilini. La Codegoni, che sembra molto presa da Alessandro, gli ha confessato che prima di entrare nella Casa, gli era stato detto che avrebbe perso la testa per un misterioso imprenditore riferendosi proprio al bel 32 enne ligure. E, se qualcuno pensava si stesse riferendo a Gianmaria Antinolfi, l'altro imprenditore campano con cui Sophie ha avuto un flirt, si sbaglia.

Ma come ha reagito il 36enne campano, ex fidanzato della Rodriguez, davanti a questo improvviso interesse dell'ex tronista? Gianmaria li ha visti questa mattina dormire abbracciati e ha commentato con Soleil: "Sai stamattina quando li ho visti a letto cosa ho pensato? Ma sti caz**". Insomma, secondo quanto ha riferito alla Sorge, Sophie per Ginamaria, nonostante tre mesi di assiduo corteggiamento, sarebbe ormai acqua passata anche se Gianmaria, forse, non ha ancora visto il bacio tra loro e, probabilmente, lo verrà a sapere nel prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

Nella giornata di oggi intanto, Sophie e Alessandro sono apparsi distanti e hanno confessato che, nel corso della serata di ieri, erano molto brilli mettendo le mani avanti.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.