Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi tuona: ''Dalla parte di Alex, nominerò Soleil''

Gianmaria Antinolfi ha il dente avvelenato con Soleil Sorge e difende Alex Belli, dichiarando di voler spedire l’influencer alle Nomination nella prossima puntata del Gf Vip.

Continuano le prese di posizione nei confronti del triangolo amoroso che ha visto Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran protagonisti. Nella casa del Grande Fratello Vip, mentre molti concorrenti si schierano dalla parte di Sorge vedendo in lei una vittima delle ambizioni televisive di Belli, Gianmaria Antinolfi ribadisce la sua idea: l’influencer è stata complice dell’attore e da questo momento in poi non giustificherà mai più nessuna sua azione.

Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi si infiamma parlando di Soleil

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha regalato al pubblico uno spettacolo senza precedente, fornito dai protagonisti del triangolo più peccaminoso della sesta edizione del reality show di Canale5. Dopo tante incomprensioni, baci appassionati e ripensamenti, Alex Belli ha preso la sua decisione sul rapporto con Soleil Sorge, tradendo la grande chimica artistica che avrebbe dovuto legarli nel profondo, per seguire la moglie Delia Duran, entrata in Casa come una furia per comunicare all’attore la decisione di lasciarlo per sempre. Il gesto di Belli ha spezzato il cuore di Soleil, che piange sconsolata da quando la sua dolce metà artistica ha lasciato Cinecittà, accusando l’attore di averla presa in giro. Tra un’accusa e l’altra, i Vipponi hanno riflettuto sull’intera situazione e alcun di loro sono giunti alla conclusione che sia Soleil a sfruttare il momento propizio per ingraziarsi ulteriormente il pubblico con le sue copiose lacrime.

Carmen Russo ha puntato il dito contro Sorge, dichiarando di non trovarla affatto la vittima della situazione, e anche Gianmaria Antinolfi ha espresso il suo fastidio nel constatare che tutti sembrano aver dimenticato che Sorge ha preso parte attiva al corteggiamento di Alex, pur sapendo che fosse un uomo sposato. Parlando con alcuni inquilini, tra cui Miriana Trevisan che se possibile ha ancora meno stima di Soleil, Antinoli ha ammesso: “Io mi sento al 100% dalla parte di Alex. Non esiste una vittima in questa storia. C’hanno sguazzato entrambi in questo teatrino. Al posto suo io dopo l’uscita di Alex sarei stato in camera a piangere e lei invece stava in salotto a farsi consolare da tutti".

"Delia era l’unica parte lesa in questo gioco. Poi Delia l’ho vista molto provata, molto dimagrita e triste, non è vero nulla che si erano messi d’accordo lei e il marito. Se in confessionale mi chiederanno qualcosa io difenderò soltanto Alex, perché secondo me ha ragione lui, a me è parso anche influenzato […] Io da oggi nominerò sempre Soleil. L’unica cosa che le riesce bene è denigrare il prossimo e costruire queste finte soap opere”. Insomma, Gianmaria è pronto ad iniziare una nuova guerra contro la sua ex, ma chissà se la vincerà mai!

