Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi su Sophie Codegoni: ''Impossibile avere un rapporto normale''

Gianmaria Antinolfi torna a parlare di Sophie Codegoni, trovando i consigli di Aldo Montano.

Gianmaria Antinolfi si è arreso all’idea che Sophie Codegoni non abbia alcuna intenzione di diventare la sua prossima fidanzata. Nella casa del Grande Fratello Vip si respira aria di tensione tra i due gieffini, e l’imprenditore si sfoga con Aldo Montano in cerca di preziosi consigli.

Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi deluso da Sophie Codegoni

Il latin lover della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha collezionato un rifiuto dopo l’altro, costretto ad arrendersi davanti all’evidenza che neppure l’ultima preda Sophie Codegoni ha intenzione di cedere alle sue lusinghe. I due gieffini si sono baciati nuovamente, a causa di un gioco organizzato dalla redazione, e la Codegoni ha ammesso di non aver provato nulla per Gianmaria. Insomma, l’imprenditore ha fatto un vero e proprio buco nell’acqua, ma non si arrende e continua ad analizzare, ancora e ancora, la spinosa situazione.

Mentre scoppia una lite tra le sorelle Selassié, Gianmaria si rifugia nella sauna con Aldo Montano e spiega il suo punto di vista sul rapporto con Sophie. Lo sportivo, ascoltando le parole di Antinolfi, lo mette in guardia e confessa: “Un minimo di dignità, non muore nessuno quando due non si trovano, ed è così adesso. Secondo me un po’ sbagli. Nella permanenza qua dentro, lei è una ragazza divertente. Dipende da quanto ti vuoi logorare il fegato o vuoi stare bene: è una ragazza piacevole e divertente, con la quale si sta bene anche se non è scattato niente”.

Gianmaria, infastidito dalle parole di Aldo, che sembra aver fatto centro, replica: “Ho provato ad avere un rapporto normale in questi giorni, non ci riusciamo”. Effettivamente, Codegoni non ha una buona considerazione di Gianmaria, e continua a spedirlo in Nomination senza remore di alcuna sorta.

