Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi: ''Sophie Codegoni mi ha sempre giudicato''

Gianmaria Antinolfi torna a parlare del rapporto con Sophie Codegoni, sfogandosi e chiedendo consiglio a Miriana Trevisan.

Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan si confrontano sul rapporto con Sophie Codegoni e Nicola Pisu. L’imprenditore del Grande Fratello Vip è ancora molto ferito per il trattamento ricevuto dall’ex tronista di Uomini e Donne, e confessa di aver preso le distanze dopo essersi reso conto della reazione esagerata di lei al loro ultimo bacio.

Grande Fratello Vip, l’amarezza di Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi ha messo gli occhi su Sophie Codegoni e ha fatto di tutto per conquistarla, trovandosi tuttavia la porta sbattuta in faccia senza troppe cerimonie. Il latin love del Grande Fratello Vip soffre per la reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne, che ha ammesso di aver trovato il loro ultimo bacio fastidioso. Un aggettivo pesante, che ha fatto riflettere Gianmaria su Sophie e sul rapporto che sperava di creare con la milanese. Parlando con Miriana Trevisan, ignorata clamorosamente da Nicola Pisu, Antinolfi ha ammesso: “Sono quattro giorni che non le rivolgo la parola. Da quando ho saputo del bacio, che ha detto che le ha dato fastidio. Non abbiamo più alcun rapporto […] Con lei non mi sono mai sentito libero, mi sono sentito sotto giudizio. Baciarla è stato il momento più bello del Grande Fratello, e sono stato lontano per non farle percepire la mia vicinanza come uno starle addosso”.

Miriana ha cercato di difendere il punto di vista di Sophie, dichiarando: “Lei vive la paura di ricominciare a vivere nel lavoro una storia di coppia. Tu hai vissuto una donna che non voleva farsi vedere pubblicamente con te, e in realtà è la stessa cosa che vuole Sophie. Lei ha mancanza di stima nei tuoi confronti, ma è quanto successo con Soleil che l’ha portata a questo”.

Antinolfi non ha dubbi, e confessa: “Adesso sto bene perché mi sto rispettando. Non è che mi smette di piacere, ma devo guardare le cose sotto un altro punto di vista”. Cosa ne pensate?

