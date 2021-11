Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi pronto ad eliminarsi per Sophie Codegoni?

Gossip TV

Miriana Trevisan dispensa consiglia a Gianmaria Antinolfi, ancora preso dalla bella Sophie Codegoni al punto da lasciare il Gf Vip per lei.

Gianmaria Antinolfi non riesce a smettere di pensare a Sophie Codegoni, sebbene l’ex tronista di Uomini e Donne sia stata chiara. Oltre a non credere nella buona fede dell’imprenditore, infatti, la milanese non vuole creare storie d’amore al Grande Fratello Vip. Parlando con Miriana Trevisan, Antinolfi confessa i sentimenti per Sophie e ipotizza la reazione che avrebbe se fosse proprio lei l’eliminata della nuova puntata.

Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi non dimentica Sophie Codegoni

Dopo l’iniziale sbandata per l’ex Soleil Sorge e i dubbi su Greta, Gianmaria Antinolfi si è avvicinato a Sophie Codegoni, pronto a creare una bella storia d’amore al Grande Fratello Vip. Nonostante i gesti romantici dell’imprenditore, Sophie si è tirata indietro certa che Gianmaria sia confuso sull’amore e che non sia una persona affidabile, come vuol fare credere di essere. Antinolfi, tuttavia, non si arrende e prova a ricucire il rapporto. C’è da dire che, sebbene convinta della sua scelta, Sophie tende a confondere il gieffino accettando le attenzioni particolare, che lui le riserva ormai da settimane, per poi infrangere tutte le aspettative sul rapporto.

Tra una discussione e l’altra, Gianmaria è stato messo in guardia da Manila Nazzaro, ma non ha voluto ascoltare consigli su una questione che per lui non potrebbe essere più chiara. Sophie, infatti, gli fa ancora un certo effetto e Miriana Trevisan si è accorta della lotta interiore di Antinolfi, tanto da cercare di consolarlo e trovare insieme una nuova tattica d’approccio. “Quello che dice lei, è che è pronta anche a cambiare idea. Nel senso che, lei è convinta di quello che pensa però può anche cambiare. Se nasce una cosa qui, anche si nasce con il tempo e diventa forte, resiste anche a questo. Devi essere non insistente ma dolce”, ha spiegato Miriana.

“Oggi sono stato dolce ed era contenta. Le ho detto che l’avrei fatto per chiunque… Se dovesse uscire lei mi dispiacerebbe, perché bene o male mi anima molto qui dentro”, ha replicato Gianmaria, triste all’idea di dover rimanere al Gf Vip senza Sophie. Colpita dalle parole del collega, Miriana ha chiesto se Gianmaria avrebbe mai rinunciato al programma per seguire Sophie e lui ha tentennato, confermando che senza l’ex tronista di Uomini e Donne il suo percorso sarebbe drasticamente diverso da quello che è oggi.

