Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi non si arrende e ci riprova con Sophie Codegoni

Gianmaria e cerca un nuovo confronto con Sophie: "Ho fatto solo cose che mi hanno danneggiato".

Gianmaria Antinolfi non molla e ci riprova con Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip. Al contrario dei precedenti confronti, questa volta l'ex tronista di Uomini e Donne si é dimostrata più aperta e disponibile ad ascoltare l’imprenditore partenopeo.

Nuovo confronto al Gf Vip tra Gianmaria e Sophie

Rimasti soli in veranda, Gianmaria e Soleil sono tornati a parlare del loro rapporto e delle pesanti accuse mosse da lei al Grande Fratello Vip. "Fai benissimo a stare in guardia però ridi e scherza anche con me" ha dichiarato l'ex di Belen Rodriguez provocando la reazione della modella "Non è che cambio idea dal giorno alla notte".

"Veramente mi fai così machiavellico? Ho fatto solo cose che mi hanno danneggiato" ha continuato Antinolfi, convinto che il comportamento assunto dalla Codegoni nei suoi confronti sia influenzato dalle sue precedenti esperienze televisive "Quando usciremo da qua dentro mi farà piacere mostrarti chi sono veramente".

Dopo aver ascoltato le parole di Gianmaria, Sophie ci ha tenuto a ribadire il suo pensiero: "Sei una persona che a me porta delle sensazioni negative. Sto facendo un percorso su me stessa da mesi e mesi e non permetto a nessuno di rovinarmelo". I due concorrenti del Gf Vip riusciranno a trovare un punto d'incontro? Staremo a vedere.

