Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi non molla con Sophie Codegoni: "Ho provato a evitarti ma non ci riesco"

Gianmaria cerca un nuovo confronto con Sophie.

Gianmaria Antinolfi non molla e ci riprova con Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip. Dopo aver parlato con Soleil Sorge, l'imprenditore partenopeo ha deciso di affrontare nuovamente l'ex tronista di Uomini e Donne e confessarle i suoi sentimenti.

Gianmaria Antinolfi apre il suo cuore a Sophie Codegoni

Dopo averla cercata diverse volte nel corso della giornata, Gianmaria è riuscito a ottenere un nuovo confronto con Sophie. "Per me sei una persona bellissima, ho una forte attrazione nei tuoi confronti. Ho provato e provo ancora ad evitarti in tutti i modi ma non ci riesco, ti cerco ovunque con gli occhi" ha dichiarato il gieffino rivelando alla modella i suoi sentimenti.

"Sono stato sempre coerente nella mia vita, qui non lo sono stato. Pensavo di essere una persona perfetta, qui ho capito di non esserlo" ha aggiunto Antinolfi parlando del suo comportamento al Grande Fratello Vip e provocando la reazione della Codegoni "Non puoi resettare tutto. A me piacciono le persone coerenti e sicure. Tu ad oggi non sei questo [...] Penso che tu abbia l’innamoramento precoce, non ti si riesce a stare dietro. Hai mille casini e a me non interessano queste cose".

Sophie sembra avere le idee molto chiare su Gianmaria: "Di te non mi fido, ho anche iniziato a pensare che tu stia cercando disperatamente una storia qui dentro [...] Ti vedo troppo incerto, troppo insicuro, troppo complicato". L'ex tronista di Uomini e Donne ha continuato spiegando al ragazzo di avere già avuto una storia nata sotto le telecamere e, proprio per questo motivo, non ha intenzione di ripetere la stessa cosa al Gf Vip.

