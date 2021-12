Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi lascia Sophie Codegoni e torna da Soleil Sorge: "Per me finisce qui"

Gossip TV

Gianmaria lascia Sophie dopo la diretta del Gf Vip.

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip. Gianmaria Antinolfi ha deciso di chiudere definitivamente con Sophie Codegoni. Il motivo? Il comportamento ambiguo dell'ex tronista di Uomini e Donne che ha anche ammesso di essere interessata al nuovo arrivato Alessandro Basciano.

È finita tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni

Gianmaria ha lasciato Sophie. Tutto è successo dopo la diretta del Grande Fratello Vip quando l'imprenditore partenopeo, come riporta Biccy, ha deciso di affrontare la modella per mettere un punto alla loro relazione: "A me non piace fare avanti e indietro. Si vede che non provi qualcosa in più. Va benissimo, ma proprio perché ho visto che non scatta allora basta. Già prima della puntata ero un po’ pensieroso su determinate cose, avrei voluto comunque parlarti. Ti assicuro che è meglio se restiamo amici, amici come prima. C’abbiamo provato".

E ancora: "Penso sia inutile insistere [...] io non voglio scervellarmi per capire le tue motivazioni. Voglio stare sereno e non posso stare fisso a pensare a come mai non mi baci, perché giri la faccia e non mi vuoi come vorrei. Ho avuto questi pensieri per troppo tempo nella mia vita, adesso basta. Adesso ho imparato ad amare me stesso, oggi mi amo tanto e metto me al primo posto. Per me finisce qui, ma ti vorrò bene lo stesso".

Leggi anche Alessandro Basciano confessa chi preferisce tra Soleil, Sophie e Jessica

Dopo aver lasciato la Codegoni, Antinolfi è tornato inaspettatamente da Soleil Sorge. "Non mi ferire più, dobbiamo restarci vicino. Sai che possiamo fidarci l’uno dell’altra. Di me potrai fidarti sempre" ha confessato l'imprenditore all'influencer. Strategia o reale interesse? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.