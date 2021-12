Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi furioso: ''Sophie consola Soleil che l’ha sempre distrutta''

Gossip TV

Gianmaria Antinolfi amareggiato per la scelta di Sophie Codegoni, che ha deciso di consolare Soleil Sorge nonostante le incomprensioni al Grande Fratello Vip.

Dopo settimane di riflessioni sul futuro, avendo visto una piccola speranza per il flirt con Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi ha confermato la sua intenzione di rimanere nella casa del Grande Fratello Vip. Peccato che il momento romantico che aveva immaginato di poter passare con la milanese sia stato completamente rovinato, dal momento che Sophie ha preferito consolare Soleil Sorge piuttosto che festeggiare la permanenza di Antinolfi in casa.

Gf Vip, Gianmaria Antinolfi deluso da Sophie Codegoni!

Dopo aver riflettuto sul percorso al Grande Fratello Vip e sulla svolta che sta prendendo il rapporto con Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi ha deciso di rimanere in Casa e provare a raggiungere la finale, fissata a marzo 2022. L’imprenditore si è recato in confessionale per comunicare ad Alfonso Signorini la sua scelta, ma al suo ritorno in salone ha trovato un’amara delusione. Invece di attendere il suo ritorno e scoprire la scelta finale, infatti, Sophie ha preferito assentarsi per consolare Soleil Sorge, mollata in diretta da Alex Belli che ha voluto seguire la moglie Delia Duran. Mentre giungono nuovi gossip sul presunto amante di Delia, Gianmaria è rimasto scioccato nel constatare che Codegoni non si è degnata neppure di festeggiare la sua permanenza a Cinecittà.

“Per me quello che è successo è assurdo. Sono sincero, che ti devo dire, speravo in qualcosa. Avrei voluto un gesto che non c’è stato. Sono entrato lì dentro per dire che sarei restato ancora. Ammetto che ho pensato anche a lei mentre ero dentro. Mi aspettavo che sarebbe stata lì ad aspettarmi. Sono uscito e non c’era, sono arrivato in salotto e c’eravate tutti, lei no. Non era davanti alla porta e nemmeno ad aspettarmi. Per stare a consolare Soleil? Dai ad abbracciare una che l’ha distrutta e che lo farà ogni volta che ne avrà la possibilità. Soleil l’ha sempre attaccata e lei preferisce starle vicino invece che aspettare me?”, ha sbottato Gianmaria come riporta Biccy.

“Ci sono rimasto male per come si è comportata. No Jessy non posso lasciar correre o far finta di nulla. Non sto esagerano, è quello che penso adesso. Per me non è una cosa leggera io non la lascerò passare così”, ha spiegato Antinolfi a Jessica Selassié, che ha colto il profondo turbamento del collega.

