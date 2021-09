Grande Fratello Vip: Gianmaria Antinolfi furioso con Soleil Sorge, duro scontro nella notte

Gossip TV

È guerra al Gf Vip tra Gianmaria e Soleil.

È guerra al Grande Fratello Vip tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Subito dopo la terza puntata del reality, l'ex di Belen Rodriguez, stanco del comportamento e delle pesanti parole usate dall'influencer nei suoi confronti, ha confessato ai suoi compagni di avventura di volerla denunciare per diffamazione.

Gianmaria Antinolfi pronto a querelare Soleil Sorge al Gf Vip

Nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è tornato a parlare del passato di Gianmaria e Soleil. L'ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne si è lasciata andare a delle dichiarazioni molto forti che hanno fatto letteralmente infuriare il concorrente, che ha minacciato di abbandonare definitivamente il gioco.

La diatriba è andata avanti anche dopo la diretta del Gf Vip con Antinolfi che, come riportato dal sito Biccy, ha rivelato ai suoi compagni di gioco di volerla querelare: "Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Verrà querelata per questo. Domani mattina la faccio denunciare dai miei avvocati. Questa è diffamazione. Questa è andata in confessionale a dire una cosa del genere dopo che aveva chiarito con me?! Sono parole di una gravità assoluta. Non si possono usare certi termini con leggerezza. Ragazzi è falsa, perché mi aveva detto che non aveva più problemi con me e che avremmo vissuto il GF Vip da amici. E poi dopo pochi minuti ti chiudi in confessionale a dire che sono uno stalker? Ci saranno seri provvedimento per questo".

Gianmaria ha poi continuato cercando di spiegare la sua posizione e difendersi dalle accuse mosse da Soleil: "Lei dice stalking perché mi presentavo sotto casa sua a portarle la colazione? Perché volevo portarla in vacanza o in barca? Poi la storia era chiusa e dopo un mese la carina mi ha richiamato perché voleva sc***re. Io non posso parlare con lei da solo, perché temo che rigiri tutto. Potrebbe estremizzare i miei discorsi e farmi passare per quello che non sono. Quindi non ci saranno confronti tra di noi stanotte. Lei sparla di tutti, ma proprio tutti, anche delle migliori amiche. Adesso va in confessionale così va a fare un bel piantino".

