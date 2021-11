Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi e Francesca Cipriani è guerra: ''Inc***ata nera''(VIDEO)

Gossip TV

Gianmaria Antinolfi mangia di nascosto un dolcetto destinato a Francesca Cipriani e scoppia la guerra al Gf Vip.

C’è tensione tra Francesca Cipriani e Gianmaria Antinolfi dopo le ultime Nomination del Grande Fratello Vip. Il furto di un dolcetto al cioccolato, poi, provoca una discussione molto accesa tra i due concorrenti del reality show di Canale5, che potrebbero cercare vendetta nella puntata di questa sera. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Grande Fratello Vip, scontro tra Francesca Cipriani e Gianmaria Antinolfi

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani ha deciso di fare un gesto azzardato, facendo il nome di Gianmaria Antinolfi alle Nomination. La frizzante maggiorata ha accusato l’imprenditore di ostentare i propri soldi, e di vivere un rapporto malato con Sophie Codegoni, impedendo all’ex tronista di Uomini e Donne di riprendere i propri spazi in Casa. Conclusa la diretta, Gianmaria si è confrontato con Francesca, ammettendo piuttosto alterato: "Per il rapporto che abbiamo da te non mi aspettavo la nomination. Poi anche il motivo non mi è piaciuto. Perché devi dire che mi nomini per come gestisco l’amore? E poi davvero hai tirato in ballo il fatto dei voli in business class? […] Sai che con te sono sincero e questi sono gesti che non mi piacciono. Preferirei un motivo più vero. Io ti ho nominata soltanto all’inizio perché non ti conoscevo benissimo”.

Francesca si è scusata e i due gieffini sembravano aver sotterrato l’ascia di guerra. Questo fino a poche ore fa, quando Gianmaria ha rubato il dolcetto al cioccolato destinato alla Cipriani, senza chiederle il permesso. “Sei un maleducato e basta. Mi ridi anche in faccia, io sono buona e cara ma se mi ridi in faccia… Mi dà molto fastidio. Manca l’educazione e io non lo sopporto. È una questione di rispetto, non è per il dolce - ha sbottato Francesca dopo aver scoperto quanto accaduto - Ma tu sei fuori di testa? Chiedo le prove alle telecamere. Sono inca**ata nera, veramente. Impossibile che non hai letto il nome, non dire che non lo hai visto e sei bugiardo”.

Gianmaria, ignaro di aver risvegliato il drago che risiede nell’animo della showgirl, si è trovato faccia a faccia con l’ira di Francesca e ha provato in tutti i modi a giustificarsi, prima, e scusarsi poi. “Franci non l’ho letto, te lo assicuro. Ne ho visti tanti in più, ho chiesto a Lulù e l’ho mangiato. Non permetterti mai più di dirmi che sono un bugiardo […] Francesca ti ho detto che mi dispiace, non ho letto il tuo nome e se non lo avessi letto, non lo avrei mai mangiato. Ti ho detto che te lo rifaccio… In quel momento non ci pensato”, ha ammesso Antinolfi. Tra i due sembra che la situazione sia migliorata, ma non si escludono colpi di scena alle Nomination di questa sera, quando entreranno due nuove Vip.

