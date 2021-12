Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano fanno pace? ''È venuto a parlarmi e...''

Gossip TV

Gianmaria Antinolfi racconta di aver avuto una lunga discussione con Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip, riuscendo a rivalutarlo nonostante la gelosia per Sophie Codegoni.

Nella casa del Grande Fratello Vip si creano intriganti triangolo pericolosi, relazioni incerte e flirt passeggeri. Gianmaria Antinolfi ha resisto stoicamente ai continui rifiuti di Sophie Codegoni e sembrava sul punto di conquistare il cuore della giovane milanese. L’ingresso di Alessandro Basciano ha cambiato tutto, e ora l’ex corteggiatore di Uomini e Donne vuole chiarire con Gianmaria, chiedendo all’imprenditore di non considerarlo un rivale e di vivere pacificamente in casa.

Grande Fratello Vip, confronto tra Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi ha chiuso in fretta e furia il flirt con Sophie Codegoni, dopo aver corteggiato la milanese per mesi nella casa del Grande Fratello Vip. Mentre l’ex tronista di Uomini e Donne si è lanciata nelle braccia di Alessandro Basciano, con il quale sembra essere nato un feeling perfetto, nonostante il risentimento di Jessica Selassié che aveva messo gli occhi sul deejay, Gianmaria si consola con Federica Calemme. L’imprenditore gode della compagnia della campana ma non ha accennato a mosse strategiche, preambolo di una corte spietata, forse per comprendere meglio il carattere della nuova gieffina.

Basciano, vedendo Antinolfi distante e comprendendo che il distacco è dovuto alla liaison con Sophie, ha deciso di prendere una posizione e parlare con il gieffino. Basciano ha ammesso di essere dispiaciuto per come sono andate le cose tra loro, di comprendere il fastidio di Gianmaria ma di essere deluso, certo che potrebbe nascere una bellissima amicizia se non fosse per i problemi di cuore. “Se non ci fosse stato questo ‘ostacolo’ saremmo andati sicuramente d’accordo. Ad oggi ti chiedo scusa […] Per come ti vedo io, tu ti puoi permettere chi ti pare. Io a prescindere da lei mi posso permettere chi mi pare e te lo garantisco. Tu sei un vero uomo e questo temperamento non ce l’ha quasi nessuno!”, ha ammesso Alessandro.

Poco dopo, Gianmaria si è sfogato con Nathaly Caldonazzo, raccontano delle sue nuove impressioni sul gieffino. “Mi è venuto a parlare, mi ha detto che sono un gran signore, che ho due p**le così e che non tutti si sarebbero comportati come me. Ha detto che gli dispiace per quello che è successo. Io gli ho detto che non ce l’ho assolutamente con te, la vivo come un’esperienza necessaria perché Sophie ha scelto […] Gli ho detto che ci sta che ora non mi sento di dargli un abbraccio, perché l’amicizia per me è un valore molto importante. È normale che adesso il distacco ci sta, magari nel tempo cambierà. È stato molto carino, mi ha detto belle cose”, ha confidato Gianmaria. Insomma, tra i due gieffini è pace fatta o si tratta di una piccola tregua?

