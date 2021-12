Grande Fratello Vip: Gianmaria Antinolfi disperato per Aldo Montano, ecco cosa è successo nella Casa

Gossip TV

Gianmaria in crisi al Gf Vip per il pensiero di dover lasciare Aldo.

Il prolungamento del Grande Fratello Vip ha mandato in crisi la maggior parte dei concorrenti. La decisione di Aldo Montano, che ha già annunciato di voler lasciare la Casa il prossimo 13 dicembre 2021, ha destabilizzato in particolar modo Gianmaria Antinolfi, che si è lasciato andare a un pianto disperato.

Gianmaria Antinolfi disperato al Gf Vip

La finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip non andrà più in onda il 13 dicembre, come da contratto, ma il prossimo marzo 2022. Il pensiero di dover restare altri mesi nella Casa di Cinecittà, però, non ha convinto Aldo che ha già annunciato la sua decisione: "Mi pare ovvio che ormai prolungheranno il tutto. Stanno entrando sempre nuovi concorrenti. Se resterò qui dentro oltre la data prestabilita? Ma che sei matto è?! No, ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale".

Come riporta Biccy, la scelta di Montano di lasciare il Gf Vip ha mandato letteralmente in crisi Antinolfi. "Ragazzi dovete scusarmi se sto così, ma sto soffrendo in questo momento. So bene che ho trovato una persona speciale e resterà per sempre con me" ha dichiarato Gianmaria con la voce rotta dal pianto a Valeria Marini, Soleil Sorge e Miriana Trevisan.

Leggi anche Manuel Bortuzzo e il massaggio a Lulù Selassié

"Il pensiero di svegliarmi la mattina e non trovarlo qua dentro mi fa crollare sono sincero" ha confessato Gianmaria parlando di Aldo "Lui mi è sempre stato vicino qui dentro. Gli devo tanto e c’è stato in ogni momento. Non posso pensare di svegliarmi senza di te capisci? […] So bene che è un gioco, ma ero abituato al fatto che potevo contare sempre su di lui. Per me è stata una figura di riferimento oltre che un vero amico e dico sul serio".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.