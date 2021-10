Grande Fratello Vip: Gianmaria Antinolfi confessa di non essere più interessato a Sophie Codegoni (VIDEO)

Gossip TV

Gianmaria spiazza: "Non mi piace Sophie".

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver trascorso gli ultimi giorni a scambiarsi baci e abbracci con Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi ha confessato a Miriana Trevisan di non essere più interessato all'ex tronista di Uomini e Donne.

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni ai ferri corti

Parlando in camera da letto con Miriana, Gianmaria si è lasciato andare a una confessione davvero inaspettata. "Ho fatto un confessionale con Piera dove mi ha detto di togliere la barba" ha confessato l'imprenditore provocando la reazione della showgirl "Sofi ti aveva detto che non gli piacevano gli uomini pelosi. Non te lo ricordi neanche [...] Ma ti piace ancora Sophie?".

"No, non mi piace Sophie" ha confessato Antinolfi. Una risposta che ha letteralmente spiazzato tutti i telespettatori visto che l'imprenditore partenopeo ha fatto di tutto nelle ultime settimane al Grande Fratello Vip per conquistare la Codegoni. Cosa sarà successo tra i due?

Intanto, nelle ultime ore, Sophie si è scagliata contro Gianmaria, reo di ignorarla nella Casa del Gf Vip: "Se la sera mi accarezzi la coscia, ma poi per tutto il giorno praticamente non parliamo capaci che in me non può crescere nulla…[...] A me queste carrozzine non servono…Mi viene solo il latte alle ginocchia…Io parlo e tu mi accarezzi? Fuori dal mondo".

