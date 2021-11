Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi chiarisce: ''Non sono innamorato di Sophie Codegoni''

Gossip TV

Gianmaria Antinolfi parla con Francesca Cipriani, spiegando cosa prova per Sophie Codegoni e perché ha fatto alcune scelte al Gf Vip.

Il percorso di Gianmaria Antinolfi non ha convinto tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Francesca Cipriani, ad esempio, ha messo in dubbio più volte la sincerità dell’imprenditore, soprattutto dopo l’addio sbrigativo alla fidanzata Greta e il repentino invaghirsi di Sophie Codegoni. Dopo aver riflettuto sull’esperienza a Cinecittà, Gianmaria ha deciso di confrontarsi con Francesca, per spiegare il proprio punto di vista.

Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi parla ancora di Sophie Codegoni

Gianmaria Antinolfi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip con l’obiettivo di fare un’esperienza nuova, essendo il concorrente decisamente meno legato al mondo dello spettacolo. L’imprenditore, tuttavia, è finito al centro delle polemiche per i suoi innamoramenti passeggeri, e per il flirt con Sophie Codegoni. La rapidità con la quale Gianmaria è passato dal provare qualcosa per l’ex Soleil Sorge, al professarsi innamorato di Greta e, infine, al voler costruire un rapporto con Sophie Codegoni, ha fatto sorgere dubbi in alcuni inquilini della Casa. Nelle ultime ore, Gianmaria ha deciso di confrontarsi con Francesca Cipriani, che sembra proprio non credere alle sue parole, per spiegare il suo punto di vista sulla situazione.

“Io sono entrato qua dentro senza armatura, con tutte le mie insicurezze. Dopo cinque giorni vengo attaccato, mi viene detto di essere uno stalker, dopo aver costruito la mia vita sulla mia immagine e carriera. In quel momento io mi sono sentito qua dentro la persona più sola del mondo, non avevo un amico qui dentro, hanno distrutto anche la mia immagine”, ha ammesso Antinolfi. Francesca, che ha sparlato di Sophie e Gianmaria insieme ad altre gieffine, ha sottolineato: “Nessuno ti ha voluto male qui dentro, dopo cinque giorni tutti erano soli”.

GF Vip, Francesca Cipriani mette alle strette Gianmaria Antinolfi

“La mia mente si è andata a legare all’unica cosa bella che avevo fuori ovvero Greta. Lei poi mi ha detto cose sui miei amici, io mi sono confrontato e mi sono chiesto se fossi veramente innamorato o mi fossi legato a lei come una boa”, ha continuato Gianmaria. Incuriosita, sebbene palesemente perplessa, Francesca ha approfondito l’argomento Sophie, contro la quale si è scagliata Jessica Selassié. “Di Sophie non sei innamorato dai. È una bella ragazza, ovvio. Tu vuoi corteggiarla anche se lei ha detto stop? Tu devi essere libero dalle circostanze, sentiti libero”, ha dichiarato la maggiorata.

“Non ho mai detto che sono innamorato, non provo un sentimento nei suoi confronti. Però quando sono vicino a lei sono contento, anche nel corteggiamento e nel gioco della seduzione, c’è attrazione da entrambe le parti […] Qui non riesco a farmi condizionare, adesso riesco ad essere me stesso. Voglio sentirmi amato da una donna, non sono le macchine e altro, che fanno parte della mia vita. Prima di aprirmi, ci vuole tempo, e non voglio mettere la mia famiglia in condizione di sentirsi colpita”, ha chiosato Gianmaria.

