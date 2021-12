Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi ammette: ''Non ho rimpianti''

Gossip TV

Gianmaria Antinolfi elogiato da Manila Nazzaro per il suo percorso al Grande Fratello Vip.

Gianmaria Antinolfi è il latin lover più sfortunato della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma questo non sembra abbatterlo. Dopo aver ricevuto un due di picche da Sophie Codegoni, proprio quando il flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne stava per decollare, Gianmaria ha messo un punto alle relazioni. Ecco cosa ha confessato a Manila Nazzaro.

Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi dice basta

Gianmaria Antinolfi ha fatto un percorso complicato nella casa del Grande Fratello Vip, trovandosi faccia a faccia con la ex Soleil Sorge, per poi lasciare la fidanzata Greta e finire tra le braccia di Sophie Codegoni, che l’ha scaricato senza troppe cerimonie per Alessandro Basciano. L’ingresso in Casa di Federica Calemme poteva essere un nuovo spunto per Gianmaria, l’incallito quanto sfortunato latin lover della sesta edizione del reality show di Canale5.

Parlando con Manila Nazzaro, che ha difeso Soleil da Miriana Trevisan, l’imprenditore ha ammesso: “Ci potrebbe essere un interesse, lo avverto. Io mi sono comportato qui, come mi sarei comportato fuori. Ho fatto i casini che avrei fatto fuori, ma sono riuscito a gestirli”. “Nonostante i mille k.o. ti sei comportato bene, ti sono anche serviti. Questa volta ci hanno messo il carico altre persone, sei stato bravo ma non molto fortunato. Sei ostinato, ti saresti dovuto fermare ma hai fatto bene a proseguire”, ha replicato Manila, felice del percorso di Gianmaria.

“Posso dire che ad oggi ho proseguito fino ad aver dato tutto, poi mi fermo perché non ho più rimpianti. Invece in passato non mi fermavo neppure dopo aver dato il cento per cento”, ha concluso Antinolfi lasciando intendere di volersi concentrare su sé stesso.

