Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi abbandona: ''Me ne vado e denuncio Soleil Sorge''

Gianmaria Antinolfi, scosso dopo aver letto alcuni commenti dei fan del Grande Fratello Vip, minaccia di lasciare la casa e denunciare l’ex Soleil Sorge.

Gianmaria Antinolfi ha ricevuto un assaggio della reazione del pubblico del Grande Fratello Vip, dopo gli scontri in casa con Soleil Sorge. Abbattuto per le critiche che sta ricevendo dai telespettatori, che l’accusano di avere come unico argomento la sua liaison con la bionda influencer, il gieffino partenopeo confessa ad Amedeo Goria la sua intenzione di voler lasciare Cinecittà dopo la puntata di questa sera su Canale5.

Gf Vip, Gianmaria Antinolfi deciso a lasciare la Casa

Il percorso di Gianmaria Antinolfi nella casa del Grande Fratello Vip sta facendo discutere gli appassionati del reality show, condotto da Alfonso Signorini. Il partenopeo ha raccontato di aver vissuto una relazione intensa con Soleil Sorge, non nascondendo di provare un forte sentimento per lei nonostante la burrascosa rottura, mentre la versione dell’influencer è totalmente differente. Soleil ha raccontato di essersi sentita perseguitata da Gianmaria, al punto di chiamarlo “stalker” in diretta Tv. Il gesto della Sorge ha lasciato l’amaro in bocca al gieffino, che si è sfogato duramente dopo l’ultima puntata minacciando di abbandonare la Casa del Gf Vip e di denunciare Soleil.

“Non ce la faccio a stare qui con lei. Perché non mi va nemmeno di condividere questo spazio con Soleil”, ha ammesso l’Antinolfi. Dopo aver inviato un messaggio misterioso che ha incuriosito il pubblico, Gianmaria ha potuto scoprire cosa pensa il pubblico del suo ingresso a Cinecittà, grazie alla social room, rendendosi conto che in tanti lo hanno brutalmente criticato accusandolo di avere come unico argomento Soleil e il loro flirt. Amareggiato, Gianmaria è tornato a parlare dell’idea di abbandonare il programma dopo la puntata di oggi su Canale5.

Il partenopeo ha confidato ad Amedeo Goria di voler chiarire, una volta per tutte, la situazione con la Sorge per poi lasciare il Gf Vip il sabato mattina. Il concorrente terrà fede alle sue intenzioni o si tratta di una minaccia a vuoto? Certamente l'abbandono di Gianmaria potrebbe drasticamente cambiare le dinamiche del gioco, portando Soleil a sentirsi più libera e magari a creare una love story nella casa!

