Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi a Sophie Codegoni: "Tutto quello che c'è stato tra me e te è stato naturale"

Arriva il confronto al Gf Vip tra Gianmaria e Sophie.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivato il tanto atteso confronto tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. L'imprenditore partenopeo, in paricolar modo, si è detto deluso e amareggiato per quello che è successo in diretta tra lui, l'ex tronista di Uomini e Donne e Soleil Sorge.

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni a confronto al Gf Vip

Subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Gianmaria ha deciso di confrontarsi con Sophie per chiarire la sua posizione: "Sinceramente non mi sono piaciute un paio di cose che hai detto. Io in questi giorni mi sono fidato tanto di te". All'ex di Belen Rodriguez ha dato fastidio scoprire che Sophie sarebbe stata complice di uno scherzo organizzato da Alex Belli ai suoi danni.

"Per me tutto quello che c’è stato tra me e te è stato naturale, non mi è mai sembrato programmato" ha confessato Antinolfi rivelando così la sua attrazione per la Codegoni "Le sensazioni tra me e te sono state vere, io non avrei ironizzato con nessuno".

Come riportato sulla pagina ufficiale del Gf Vip, Sophie ha cercato di spiegare a Gianmaria di avere sempre avuto molta difficoltà a lasciarsi andare con gli uomini, motivo per cui in alcune occasioni ha preso le distanze da lui: "È una protezione mia". Come si evolverà il loro rapporto nella famosa Casa di Cinecittà? Staremo a vedere.

