Grande Fratello Vip, Giancarlo Magalli sbugiarda la Bruganelli: "Voleva provocare Adriana Volpe"

Il noto conduttore, ospite a Verissimo, fa chiarezza sulla vicenda che ha coinvolto le due opinioniste del Grande Fratello Vip

Durante l'utlima puntata del Grande Fratello Vip le sue opinioniste del reality, Adriana Volpe e Sonia Burganelli hanno dato vita ad un lungo botta e risposta in seguito ad una foto postata della moglie di Bonolis insieme a Giancarlo Magalli. La Bruganelli sui social e anche negli studi del Gf ha continuato a ripetere che il suo intento non era provocare la Volpe da anni ormai in guerra con il conduttore. Ebbene, proprio quest'ultimo ha sbugiardato Sonia Bruganelli affermando che la foto era stata fatta apposta per provocare l'ex gieffina.

"È stata una provocazione e lo sapevamo!", ha dichiarato Magalli che sarà ospite domenica 3 ottobre a Verissimo. "Era una foto fatta con un’amica. Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare”.

A Silvia Toffanin che gli ha chiesto se ci fosse una dietrologia per far indispettire Adriana Volpe, Magalli non ha avuto dubbi: "L’intento era chiaro: che lei la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente".

Dopo le sorprendenti dichiarazioni di Magalli, la Bruganelli avrà il coraggio di ammettere la verità dopo aver ripetutamente smentito fosse un modo per provocare la sua collega? Lo scopriremo nel nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, questa sera in diretta su Canale 5 a partire dalle 21.30.

