Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis si infila nel Letto di Tommaso Zorzi e scoppia il Caos

Il popolo del web si scaglia contro Giacomo Urtis, reo di essersi infilato nel letto di Tommaso Zorzi mentre il concorrente del Grande Fratello Vip dormiva già profondamente.

I fan di Tommaso Zorzi sono in rivolta. L’influencer decide di trascorrere la notte in solitudine, dopo le forti emozioni dovute all’abbandono di Francesco Oppini, ma Giacomo Urtis approfitta nel suo sonno profondo per infilarsi nel letto e dormire al fianco di Zorzi, facendo scoppiare il caos al Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis preso di mira dai Fan di Tommaso Zorzi

Giacomo Urtis ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip come ospite della quinta edizione, svelando qualche oscuro segreto degli abitanti di Cinecittà. Dal momento che il pubblico sembra essersi affezionato al chirurgo delle star, Urtis è entrato a far parte del cast ufficiale e ha iniziato il suo percorso nel reality show di Canale5. Grazie alla sua professione, Giacomo ha molte conoscenze tra i Vipponi scelti da Alfonso Signorini, e sembra andare d’accordo un po’ con tutti. Pochi giorni fa, il gieffino ha ammesso di avere un interesse particolare per Tommaso Zorzi, che invece è cotto di Francesco Oppini sebbene consapevole che l’amico non potrà mai ricambiare questo sentimento profondo.

Giacomo Urtis si infila nel letto di Tommaso Zorzi: caos al Gf Vip

Mentre Franceska Pepe mette in dubbio il rapporto tra Oppini e Zorzi, l’influencer milanese ha deciso di trascorrere la notte in solitudine abbandonando il letto che condivide con Maria Teresa Ruta. Vedendo che Tommaso era perso nel suo sonno profondo, Urtis ne ha approfittato per infilarsi nel letto con lui e dormire al suo fianco. Il popolo del web non ha gradito il gesto di Giacomo, soprattutto dal momento che Tommaso aveva espressamente chiesto di rispettare la sua decisione di dormire completamente solo. Dal momento che Urtis non ha nascosto il suo interesse per Zorzi, gli utenti del web si chiedono se l’influencer sarà particolarmente infastidito per questa improvvisa invasione di privacy. L’argomento potrebbe essere ripreso durante la Puntata d stasera che si preannuncia piuttosto rovente, dopo la lite tra Dayane Mello e Giulia Salemi.

