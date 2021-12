Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis parla del suo amante: ''Un paranoico''

Gossip TV

Giacomo Urtis rivela di essere stato amante di un volto molto noto del panorama italiano.

Giacomo Urtis è tornato nella casa del Grande Fratello Vip e il popolo di Twitter è esploso, felice per la presenza del chirurgo più chiacchierone del momento. A Cinecittà, Giacomo si sente a casa e si è ambientato molto velocemente, parlando anche della sua vita personale e della storia travagliata con un uomo, del quale era amante. Ecco cosa ha rivelato Urtis.

GF Vip, Giacomo Urtis: la verità sul suo amante

Dopo il successo raccolto nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, conquistando il pubblico a suon di gossip e bollenti pettegolezzi, Giacomo Urtis è tornato nella Casa più spiata d’Italia come concorrente ufficiale. Il chirurgo delle star, in coppia con la stellare Valeria Marini, si è ambientato molto velocemente e ha deciso di raccontare qualcosa in più sulla sua vita privata e sulla travagliata storia d’amore con un uomo misterioso. “Era uno paranoico davvero. Dovevamo mangiare sempre con il bodyguard. Ragazzi ad agosto stava davvero fuori esauritissimo…Se parlo faccio saltare mezza economia italiana e oltre”, ha rivelato Urtis guardandosi bene dal fare il nome dell’uomo, che si capisce essere un personaggio di spicco del panorama italiano.

Giacomo: "Sono innamorato di uno, da febbraio. In realtà sono l'amante, lui è fidanzato."



Piangendooo quanto cazzo mi sei mancato Urtis #GFVip — miriana 3visan (@salvatrash1) November 30, 2021

Giacomo, poi, ha dichiarato di aver perso ogni contatto con il suo partner a settembre e di essersi invaghito di un altro uomo il quale, tuttavia, è ufficialmente fidanzato. Il gieffino, dunque, è un amante ma il ruolo ha inziato ben presto a stargli stretto. “Odio fare l’amante, perché si creano quelle situazioni assurde. A me scrivono calciatori, sportivi, robe pazzesche. C’ho un giro davvero assurdo tesoro”, ha esclamato Urtis suscitando ilarità tra i concorrenti del GF Vip. Insomma, anche con questo misterioso secondo amante, Urtis ha chiuso ogni rapporto ma non per questo si è arreso. Giacomo cerca l’amore e chissà che non arrivi qualcuno a Cinecittà pronto a corteggiarlo!

