Giacomo Urtis è entrato al Grande Fratello Vip per diffondere i segreti dei concorrenti, ma non sa che Deianira Marzano ha rivelato il suo segreto shock.

Giacomo Urtis è il primo ospite della quinta edizione del Grande Fratello Vip, entrato in Casa per rivelare qualche segretuccio sui concorrenti del reality show di Alfonso Signorini. Il chirurgo delle star, tuttavia, è il primo a nascondere qualcosa del suo passato e ci ha pensato Deianira Marzano ad informare il popolo di Instagram, lanciando una vera e propria bomba.

Gf Vip, Giacomo Urtis ha un Segreto shock

L’ingresso di Giacomo Urtis ha portato una ventata di freschezza nella Casa del Grande Fratello Vip, ma ha fatto nascere anche qualche attrito. L’ospite di Cinecittà ha il compito di rivelare i segreti dei concorrenti della quinta edizione ma attenzione: non tutti gli scoop del noto chirurgo delle star sono reali. Lo scopo di Urtis, diciamolo, è quello di creare qualche tensione e di spingere i Vipponi a esporsi di più, dato che molti di loro si ricordano di essere in un programma televisivo solo quando finiscono in Nomination.

L'indiscrezione piccante di Giacomo su Rosalinda Cannavò ha mandato in crisi la gieffina. Sembra che la siciliana abbia baciato una nota attrice, e non sul set, ben prima di conoscere la modella brasiliana con la quale ha stretto moltissimo in casa. La Cannavò è preoccupata per il fidanzato che, dopo aver visto le continue effusioni con Dayane Mello, potrebbe prendere una decisione drastica sul loro rapporto.

Gf Vip, Deinaira Marzano smaschera Giacomo Urtis

Ma c’è un segreto molto succulento che riguarda anche la vita di Urtis. Poche ore fa, la nota blogger Deianira Marzano ha rivelato qualcosa sul suo caro amico e sulla sua vita amorosa. Urtis ha confermato più volte di essere bisessuale, tanto che ha avuto anche una storia con Jessica Alves, ex Ken Umano lanciato nell’olimpo delle star più trash da Barbara d’Urso.

Su Instagram, la Marzano ha rivelato: “Lui ha omesso di essere stato sposato con un’altra donna nel periodo in cui stava con quella là ed è stato sposato per tre anni. Io e lui siamo amici, se quando uscirà da lì non vorrà più essere mio amico pazienza, ma io devo essere obiettiva e dirvi che lui è stato davvero sposato per tre anni con una donna”. E così, sui social, si è mobilitata una vera e propria caccia con lo scopo di trovare l’ex coniuge del chirurgo che, ignaro di tutto, si gode la permanenza al Gf Vip almeno fino a nuovo ordine.

