Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis attratto da Tommaso Zorzi: "Mi piace"

Gossip TV

Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip si lascia andare a delle rivelazioni inaspettate.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Il chirurgo Giacomo Urtis, ormai concorrente ufficiale del reality show di Alfonso Signorini, ha confessato al suo amico Cristiano Malgioglio di essere attratto da Tommaso Zorzi.

Giacomo Urtis attratto da Tommaso Zorzi, la confessione al Gf Vip

Giacomo e Cristiano si sono ritrovati a parlare del comportamento di Tommaso, entrato nella disperazione più totale per la decisione di Francesco Oppini di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. "Si è tipo disperata che mo va via" ha confessato il chirurgo estetico al noto opinionista di Canale 5, che ha affermato: "Scusa, lui deve capire. Ha preso una cotta, a 25 anni capita". "Ma lui è etero, che cosa si aspetta. Non lo dico per Fra che è una bellissima persona, però..." ha replicato Urtis, probabilmente pronto a consolare l'influencer milanese.

Altro che amicizia! Per Urtis e Malgioglio, Zorzi si sarebbe preso una bella cotta e non sarebbe l'unico. Parlando con Selvaggia Roma, infatti, Giacomo le ha rivelato di essere interessato sentimentalmente a Tommaso, il quale però non sembrerebbe ricambiarlo. Come tutti ormai sappiamo, la sua attenzione è concentrata solo su Oppini.

Leggi anche Selvaggia Roma si dichiara a Pierpaolo Pretelli

"Gli piace Tommaso" ha sussurrato Selvaggia a Dayane Mello mettendo in imbarazzato Urtis: "Ma io scherzo, non dire così. Vedremo". Cosa succederà tra i due? Il chirurgo riuscirà a conquistare il giovane influencer milanese? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.