Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis affonda Jessica Selassié: ''Alessandro Basciano è un capriccio''

Giacomo Urtis contesta la reazione di Jessica Selassié, furiosa per il nuovo flirt che sta nascendo nella casa del Grande Fratello Vip.

In casa è scoppiato il caos dopo l’ingresso in casa di Alessandro Basciano ha creato non poche tensione tra la popolazione femminile del reality show di Canale5. Nelle ultime ore, Jessica Selassié ha pianto disperata per l’interesse che il deejay ha dimostrato per Sophie Codegoni, facendola sentire in colpa per aver tradito la loro amicizia. Giacomo Urtis non è affatto contento della reazione di Jessica e sbotta contro la principessa etiope.

Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis critica Jessica Selassié

Alessandro Basciano è entrato nella casa del Grande Fratello Vip con l’intenzione di fare strage di cuore e ci sta riuscendo perfettamente. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha messo gli occhi su Sophie Codegoni, scaricata da Gianmaria Antinolfi troppo stanco dei comportamenti ambigui della milanese per continuare il suo corteggiamento. Alessandro, poi, ha confessato il suo interesse per Soleil Sorge, che ha fatto una rivelazione su Sophie e ha messo in chiaro di non essere interessata al deejay ma di apprezzarne l’audacia. Infine, Basciano ha fatto complimenti e corteggiato anche Jessica Selassié, che tra tutte ha dato l’idea di essere la più interessata al nuovo concorrente del Gf Vip.

GF Vip, Jessica Selassié piange per Alessandro Basciano e accusa Sophie Codegoni!

Dopo frecciatine piccanti, momenti di relax in cucina e balli erotici, Jessica ha scoperto che Basciano ha passato la notte con Codegoni ed è esplosa, accusando l’amica di non aver rispettato i suoi sentimenti. Sophie, dispiaciuta per la reazione della principessa etiope, si è sfogata con Giacomo Urtis, che non ha mostrato il minimo di clemenza per Jessica.

“Come si sente sola? E gli altri? Ah, gli altri sono adulti? A me il suo sembra un capriccio, tipo vede gli altri fidanzati e dice ‘lo voglio anche io’, questo è un capriccio. Anche io vorrei stare qua con un bonazzo e fare tante cose, ma c’è la realtà. Siamo venti persone, se quattro si accoppiano vorrà dire che gli altri non sono fatti gli uni per gli altri, non è che può farsene una colpa o dire ‘non piaccio’, perché è una bella ragazza. Se non ha uno da cinque anni il problema è suo perché qualcuno che se la piglia in giro c’è, è una bella tipa. Che uno debba aspettare che al GF entri un bonazzo per te beh no, il bonazzo deve anche decidere con chi stare. Non è che se entra un bonazzo è per te”, ha sbottato Giacomo come riporta Biccy. Signorini riuscire a trovare l’uomo perfetto per Jessica?

