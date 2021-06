Grande Fratello Vip, gelo tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: amicizia al capolinea?

Gossip TV

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini lontani, i fan temono per l’amicizia tra i due protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha visto nascere amori, mettere in crisi le alleanze più solide e creare rapporti di complicità unica come quello tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Tra i due, tuttavia, sarebbe calato il gelo nelle ultime settimane tanto che, durante una serata nel ristorante del fidanzato di Bianca Atzei, i due amici si sarebbero a stento rivolti la parola. Ecco cosa è successo tra Tommaso e Francesco.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ai ferri corti dopo il Gf Vip?

Nella casa del Grande Fratello Vip si sono creati legami speciali, che hanno emozionato e coinvolto il pubblico creando veri e propri fandom. Calato il sipario sulla quinta edizione del reality show di Canale5, tuttavia, la situazione è decisamente mutata. Mentre Dayane Mello e Rosalinda Cannavò recuperano la loro amicizia trascorrendo insieme giornate di relax, tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sembra essere calato il gelo. I due protagonisti del Gf Vip, infatti, si sono ritrovati dopo diverse settimane di lontananza a cenare insieme ad altri volti noti dello spettacolo nel nuovo ristorante di Stefano Corti, fidanzato di Bianca Atzei.

Osservando una clip pubblicata da Whoopsee, Tommaso e Francesco avrebbero trascorso la serata ad ignorarsi reciprocamente, rivolgendosi a stento la parola. Un comportamento decisamente inconsueto da parte dei due, che invece sono diventati particolarmente amati dal pubblico proprio per la loro complicità innata. Il popolo del web si è diviso tra chi sospetta che sia realmente accaduto qualcosa tra Zorzi e Oppini e chi, invece, fa notare come sia impossibile giudicare un’amicizia da una singola serata, per giunta testimoniata da un video di appena sessanta secondi.

Conoscendo i diretti interessati, se veramente qualcosa fosse accaduto tanto da spingere Tommaso e Francesco a rompere la loro amicizia, su Instagram sarebbe apparso almeno uno straccio di spiegazione, ma al momento così non è stato. Solo il tempo ci svelerà se si tratta di una pausa di riflessione o di una mera impressione sbagliata, ma nel frattempo Zorzi non ha nascosto di essere geloso di Can Yaman e del fidanzato Tommaso Stanzani!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.