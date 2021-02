Grande Fratello Vip, Gabriele Parpiglia fa chiarezza sui voti dal Brasile e aggiunge "Salemi, Petrelli e Zenga falsi"

Gossip TV

Il giornalista intervistato dalla trasmissione radiofonica Turchesando.

Il giornalista e autore del Gf Vip, Gabriele Parpiglia, ospite nella trasmissione radiofonica Turchesando, ha espresso le sue opinioni sui concorrenti della quinta edizione che, dopo ben cinque mesi, sta arrivando alle battute finali. L'edizione più lunga del reality ha avuto un enorme successo di pubblico, complice anche la scelta del cast degli autori.

Gf Vip, Gabriele Parpiglia a ruota libera su Giulia Salemi , Pierpaolo Petrelli, Andrea Zenga e Dayane Mello

Parpiglia ha concesso una lunga intervista esponendosi anche sulle coppie nate all'interno della Casa. A tal proposito ha dichiarato di non credere alla coppia dei Prelemi, quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli.

"In questo programma, Pierpaolo si è innamorato della Gregoraci, si è rinnamorato della sua ex Ariadna e poi si è innamorato di Giulia Salemi, è un amore da telecamera. Anche spostando l’attenzione su Giulia Salemi. Molti mi hanno chiesto perché è entrata e non hanno dato un’opportunità ad un’altra persona, perché serviva una dinamica, Giulia ha fatto il Grande Fratello si è fidanzata con Francesco Monte poi è andata in Spagna a fare un altro programma ed ha avuto una storia con Abram, adesso è entrata al Grande Fratello ed ha sostituito la Gregoraci nel cuore di Pierpaolo. Gli autori quando scelgono per l’80% può andare bene il restante 20% potrebbe andar male. Anche per Giulia è un amore da telecamera, non durerà a lungo. Conosco la vita di Giulia fuori dalla casa e conosco la vita di Pierpaolo, ricordiamolo è entrato l’ultimo giorno nel cast del Grande Fratello perché al posto suo era stato scelto Simone Susinna che aveva rifiutato perché aveva ricevuto un’offerta dalla Germania per girare una campagna di un noto marchio, ovviamente il cachet era più alto rispetto a quello del Grande Fratello."

Oltre a questa coppia, Parpiglia ha dichiarato di non credere nemmeno ai sentimenti di Dayane nei confronti di Rosalinda né di quelli di Tommaso Zorzi nei riguardi Francesco Oppini. Per la modella sudamericana non è problema dichiararsi bisessuale ma l'attrice siciliana non è di certo il suo prototipo mentre per l'influencer milanese il figlio della Parietti ha rappresentato un punto di riferimento e nulla di più.

In merito a Maria Teresa Ruta, per il giornalista è stata un presenza molto importante per l'edizione anche se sarebbe stato meglio non rivelasse i suoi flirt del passato. Più duro nei confronti di Andrea Zenga di cui ha detto: "Nessuno ha creduto alla pantomima della perdita del padre, quando due anni fa erano insieme al matrimonio del fratello".

Una riflessione anche sulla partecipazione della Gregoraci, un'altra grande protagonista del reality:

"A me ha stupito in positivo, è entrata come una ragazza di 40 anni che ha annullato gli ultimi 13 anni vissuti accanto a Flavio Briatore e si è divertita psicologicamente come una ragazza di 28 anni spensierata".

Importante considerazione anche sui discussi voti del Brasile che sembra favoriscano Dayane Mello:

"Se i voti del Brasile fossero così forti Rosalinda ne avrebbe usufruito a maggioranza numerica quando era in nomination. Voglio ricordare che c’è anche un televoto a pagamento che ha un peso specifico. Sui televoti flash per eleggere il finalista ciò che conta di più sarà chi spende dei soldi."

Infine, un pronostico sul vincitore della quinta edizione:

"Due settimane fa ti avrei risposto Dayane Mello, ma dopo l’eliminazione di Giulia Salemi ora ti rispondo che secondo me, ma è una risposta dettata puramente dai numeri. Ovvero il numero alto di Stefania, il numero basso di Zelletta e il numero basso di Rosalinda mi portano a dire che i numeri altri sono rivolti a Tommaso Zorzi.

