Grande Fratello Vip, Gabriele Parapiglia annuncia: "Stasera Alex Belli subirà una punizione"

Il giornalista e autore del reality: "Lunghe riunioni per capire come comportarsi con questo ignorante"

Gabriele Parpiglia ha rivelato che sicuramente l'attore emiliano, Alex Belli, subirà una punizione per le frasi rivolte a Manuel Bortuzzo. Il giornalista ha dichiarato che sono state fatte lunghe riunioni su come comportarsi su questo "ignorante" (parola utlizzata dallo stesso giornalista) e che molto probabilmente verrrà messo in nomination d'ufficio e sarà quindi il pubblico a dedidere le sue sorti nel corso del prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

Nei giorni scorsi, Alex Belli, parlando con Soleil Sorge e Davide Silvetri si è lasciato andare ad una frase particolarmente infelice rivolta a Manuel Bortuzzo.

L'attore si trovava accanto alla piscina con Soleil e Davide e i tre stavano facendo battute e ridevano goliardicamente parlando di un musical con una canzone che avevano scritto e di un'eliminazione in cui “uno a uno cadono” . Ipotizzando la scenetta, la Sorge ha indicato Davide come ultimo eliminato che sarebbe dovuto cadere ma subito dopo, Alex ha precisato ridendo: “Ultimo rimane Manu perché non può cadere”. Una frase giudicata da molti utenti inaccettabile e per la quale Belli dovrebbe essere squalificato in quanto ha deriso la disabilità di Manuel Bortuzzo.

