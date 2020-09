Grande Fratello Vip, Franceska Pepe contro Tutti: scoppia il Caos in Casa (VIDEO)

Gossip TV

Franceska Pepe non si sente molto accettata nella casa del Grande Fratello Vip e, dopo le liti con Tommaso Zorzi, scoppia il caos con Dayane Mello.

L’ingresso in Casa di Franceska Pepe ha portato scompiglio tra gli inquilini del Grande Fratello Vip. La modella ha un carattere molto duro e si sente esclusa dai compagni, che mal sopportano il suo atteggiamento. Dopo vari scontri con Tommaso Zorzi, la gieffina finisce con il litigare anche con Dayane Mello.

Grande Fratello Vip, Franceska Pepe contro Dayane Mello

Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Franceska Pepe non sembra aver avuto un buon imprinting con il resto degli inquilini di Cinecittà. In particolare, la modella si è scontrata con Tommaso Zorzi a più riprese e l’influencer ha rifiutato la sua offerta di amicizia. Franceska è indubbiamente una persona molto particolare, con un carattere difficile da comprendere. Nonostante ciò, la gieffina ha fatto capire al gruppo di volersi metter a disposizione e ha deciso di prepara per tutti le sue famose polpette al sugo come simbolo di pace.

La continua intromissione di alcuni inquilini, tuttavia, ha portato la Pepe a perdere le staffe. Quando Dayane Mello ha fatto notare che le carote si devono pelare in modo diverso per non sprecare il cibo, visto anche il risicato budget settimanale assegnato ai gieffini, la modella ha perso le staffe e ha lasciato la cucina. Tommaso l’ha immediatamente rincorsa, spiegandole che non c’è bisogno di sentirsi offesa per un consiglio ma che si può imparare da tutti.

Grande Fratello Vip, le polpette della discordia: nuova lite per Franceska Pepe

Franceska, tuttavia, ha replicato: “Allora fatelo voi. Io sono italiana e mi piace lavorare nel pulito”. La frase ha fatto sbottare Zorzi, che ha sottolineato come il fatto di essere italiani non sia sinonimo di pulizia. Dopo poche ore dalla discussione con la Mello, la Pepe si è resa conto di aver esagerato con le parole e ha chiesto scusa prima alla collega e poi pubblicamente a tavola, spiegando che non riesce a sentirsi a casa e per questo scatta molto facilmente.

Nel discorso è intervenuto anche Francesco Oppini, che ha assicurato all’inquilina che nessuno ce l’ha con lei e le ha consigliato di viversi più serenamente questa esperienza. Nonostante i buoni propositi, qualcosa ci fa pensare che le liti non siano ancora finite nella Casa del GF VIP…

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip