Grande Fratello Vip, Franceska Pepe contro Pupo: il pubblico fa una Proposta ad Alfonso Signorini

Dopo la Puntata del Grande Fratello Vip, Franceska Pepe è furiosa con Pupo e il pubblico chiede ad Alfonso Signorini di darle il posto di opinionista.

Franceska Pepe continua a raccogliere consensi tra il pubblico del Grande Fratello Vip. La modella, sebbene eliminata, ha tenuto banco in Puntata e i telespettatori non hanno gradito le frecciatine di Pupo, tanto da acclamare la Pepe come opinionista al posto del noto cantante.

Grande Fratello Vip, Franceska Pepe contro Pupo

Alfonso Signorini sarà costretto a prendere in esame la proposta? Sebbene sia stata eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip dopo pochissime puntate, Franceska Pepe rimane una delle concorrenti più amate della quinta edizione. La modella ha portato scompiglio a Cinecittà, movimentando le dinamiche del gioco che sembravano essere in procinto di diventare piuttosto piatte.

Dopo aver affrontato diversi accesi confronti con Tommaso Zorzi, aver visto il suo beauty case distrutto da Dayane Mello e aver rivendicato la paternità della ricetta delle polpette al sugo, la Pepe ha avuto la peggio contro Adua Del Vesco al televoto. Immediatamente, è nata una polemica sui voti provenienti dalla Spagna che, nonostante siano stati riesaminati, non ha portato al rientro della modella. Dopo l’acceso confronto con Vittorio Sgarbi a Live-Non è la d’Urso, Franceska è tornata al centro dell’attenzione nel corso dell’ultima puntata.

I fan del GF Vip acclamano Franceska Pepe come nuova Opinionista

La gieffina ha fatto piangere Andrea Zelletta, e si è poi scontrata anche con Myriam Catania trovando l’appoggio di Antonella Elia e affrontando le critiche di Pupo. Secondo il popolo del web, l’opinionista avrebbe tenuto un atteggiamento maschilista, infangando la Pepe per il suo presunto flirt con Sgarbi. Il pubblico si è ribellato e ha attaccato il cantante, che quest’anno sembra raccogliere ben pochi consensi.

Franceska ha ricondiviso sul suo account Instagram le parole dei fan del GF, che nel frattempo hanno lanciato un hashtag a favore dell’ex gieffina. In tanti, infatti, vorrebbero vedere la Pepe sulla poltrona degli opinionisti, proprio al posto di Pupo. L’insistenza dei telespettatori farà capitolare Alfonso Signorini oppure il cantante rimarrà ben saldo sulla sua poltrona? Nel frattempo, in Casa, continuano le tensioni tra Stefania Orlando e Dayane Mello e il rapporto sembra irrecuperabile.

