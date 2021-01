Grande Fratello Vip, Francesco Oppini sulla lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: "Sta venendo fuori l'intolleranza..."

Gossip TV

Francesco commenta le ultime vicende del Grande Fratello Vip che hanno visto protagonisti Stefania e Tommaso.

Francesco Oppini, sia per il suo modo di fare che per la sua amicizia speciale nata al Grande Fratello Vip con Tommaso Zorzi, è riuscito a conquistare l'affetto di milioni di telespettatori. Intervistato da SuperGuidaTv, l'ex gieffino ha voluto dire la sua sulle dinamiche nate nelle ultime settimane nella Casa e che hanno coinvolto l'influencer milanese e Stefania Orlando.

Le parole di Francesco Oppini su Tommaso Zorzi e Stefania Orlando al Gf Vip

Francesco continua a seguire con grande attenzione le dinamiche del Grande Fratello Vip. L'ex concorrente del reality show ci ha tenuto in particolar modo a dire la sua sull'accesa lite scoppiata nella Casa tra Stefania e Tommaso smentendo le insinuazioni di Dayane Mello: "Dayane parla sempre di strategie quando è lei la prima a farle. Vedo questo confronto tra Tommaso e Stefania come una discussione tra un padre e una madre. Non riesco a schierarmi da nessuna parte né riesco a dare loro un consiglio. Secondo me sta venendo fuori l’intolleranza anche a causa del lungo tempo trascorso assieme. Siamo alle soglie del quarto mese e una litigata ci può stare. Stefania e Tommaso si vogliono molto bene e mi auguro che arrivino in finale insieme perché se lo meritano".

Per quanto riguarda il futuro professionale di Zorzi e le ultime indiscrezioni che lo vorrebbero a Uomini e Donne, Oppini ha dichiarato: "Come tronista non ce lo vedrei. Meglio come opinionista anche perché sa essere pungente, sagace e divertente".

Francesco ha parlato anche dello scontro avvenuto in diretta al Gf Vip tra l'opinionista Antonella Elia e Samantha De Grenet: "Non ho voce in capitolo per affermare una cosa del genere. Posso dire però che preferirei un’opinionista che vada meno sul personale e più sulle dinamiche della trasmissione. […]Per fare l’opinionista bisogna essere pungente, piccante e anche divertente ma senza mai scadere nei fatti personali o nelle vicenda private".

