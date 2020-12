Grande Fratello Vip, Francesco Oppini: "Sonia Lorenzini vuole fare casino. L'atteggiamento con Tommaso? Troppo costruito"

Gossip TV

Francesco commenta duramente l'ingresso di Sonia al Grande Fratello Vip.

Francesco Oppini è stato uno dei concorrenti più amati e discussi della quinta edizione del Grande Fratello Vip. In diretta sui canali social del settimanale Chi, il figlio di Alba Parietti ha parlato della sua esperienza nella Casa di Cinecittà, caratterizzata dalla presenza di Tommaso Zorzi, e lanciato qualche velenosa frecciata ad alcuni Vipponi.

Francesco Oppini critica Sonia Lorenzini, la nuova concorrente del Gf Vip

Nel corso della sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, Francesco è riuscito a tirar fuori il suo carattere e a farsi conoscere davvero per la persona che è. Intervistato dal settimanale Chi sui social, l'ex concorrente ha elencato le persone con cui rimarrà in contatto fuori dal reality show di Alfonso Signorini: "Oltre Tommaso, ti dico Stefania Orlando perché è molto legata a lui e nonostante ci siano state incomprensioni iniziali, è una persona che mi ha fatto morire dal ridere ed ha una testa che è avanti anni luce. Andrea Zelletta, che è un bravissimo ragazzo, e Pierpaolo Pretelli che è un bonaccione romano. E mettiamoci anche Maria Teresa Ruta, anche se all’inizio non la capivo bene. Se ci era o ci faceva. Invece lei è proprio così. Ogni tanto tira qualche frecciatina, ma è il suo modo di fare. Secondo me dovrebbe lasciarsi più andare nelle nomination".

Nel corso dell'ultima puntata del GF Vip, ha fatto il suo ingresso nella Casa l'ex tronista Sonia Lorenzini che si è resa subito protagonista di un'accesa lite con Tommaso Zorzi: "A me sembra l’ingresso di una che vuole fare casino contro uno di quelli più forti in questo momento" ha dichiarato Oppini che ha poi aggiunto "Il suo atteggiamento con Tommaso l’altra sera mi è sembrato un po’ troppo costruito".

Francesco ha colto l'occasione anche per commentare la lettera scritta da Cristiano Malgioglio e indirizzata a Zorzi: "La lettera di Malgioglio è molto emozionante. Mi sembra più scritta per se stesso che per Tommaso. Perché Tommaso ha un altro modo di vedere, anche se venticinquenne, sa benissimo e ha fatto capire anche a Cristiano che il suo disagio era per una questione affettiva, non sessuale". Signorini mostrerà le dichiarazioni di Oppini ai diretti interessati? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera su Canale 5.

