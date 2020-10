Grande Fratello Vip, Francesco Oppini si difende dalle accuse: "Non sono uno stratega e non sono qua per vincere" (VIDEO)

Gossip TV

Il figlio di Alba Parietti chiarisce la sua posizione ai concorrenti del Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 26 ottobre 2020, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti più a rischio c'è sicuramente Francesco Oppini che si è dovuto difendere più volte dall’accusa di essere uno stratega.

Francesco Oppini chiarisce la sua posizione al Gf Vip

A poche ore dalla nuova diretta del Grande Fratello Vip, Francesco ha sentito il bisogno di chiarire la sua posizione e spiegare ai concorrenti della Stanza blu che ciò che è emerso non ha nulla a che vedere con il suo carattere. Alcuni suoi comportamenti, infatti, lo hanno esposto a numerose critiche soprattutto da chi lo aveva sempre reputato un amico. "Ragazzi voglio dirvi che mi dispiace che sia passato il messaggio che io non sia stato del tutto sincero" ha esordito il figlio di Alba Parietti dopo aver attirato su di sé gli sguardi di Tommaso Zorzi, Guenda Goria e Stefania Orlando.

"A me di vincere questo giorno non mi frega proprio niente. Non sono qua per vincere, sono permaloso e irascibile ma non sono una stratega, non so giocare neppure a carte scoperte" ha aggiunto Oppini che ha poi lanciato una frecciata all'opinionista Antonella Elia: "Mi ha detto delle cose che mi hanno dato fastidio. Non mi conosce e ha detto delle cose che...io non ho risposto perché mi sarei dilungato troppo. Io penso di essermi esposto sempre, nel bene e nel male però ecco ci sono rimasto male".

Le parole del ragazzo, però, non hanno convinto Guenda che gli ha domandato quale sia stato il motivo che lo avrebbe spinto a suggerire agli altri le mosse più idonee da fare. "Mi sembrava giusto dare dei consigli per non accanirsi sempre sulle stesse persone" ha prontamente risposto Oppini. L'influencer milanese e la figlia di Maria Teresa Ruta sono rimasti fermi sulle proprie idee e hanno sostenuto con fermezza che il gruppo capeggiato da Elisabetta Gregoraci si coalizza per combatterli con ogni strategia.

