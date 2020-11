Grande Fratello Vip, Francesco Oppini shock: "Quella la Violentano, rischi di ammazzarla di Botte"

Gossip TV

Francesco Oppini pronuncia frasi shock al Grande Fratello Vip che incitano alla violenza sulle donne. Il Web vuole la Squalifica.

Francesco Oppini indigna il pubblico del Grande Fratello Vip con alcune frasi al limite dell’istigazione alla violenza sulle donne. Il figlio di Alba Parietti sconvolge tutti e rischia la squalifica dopo i commenti terribili su Dayane Mello e Flavia Vento, e la showgirl non risparmia il suo erede.

Francesco Oppini shock: frasi violente al Grande Fratello Vip

Francesco Oppini è uno dei protagonisti più controversi della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il figlio di Alba Parietti, dopo aver conquistato il pubblico con le sue irriverenti espressioni diventata memes dopo pochissimi minuti, ha vissuto un momento di forte crisi a causa della lite con Tommaso Zorzi. L’influencer, infatti, è rimasto molto sorpreso dal fatto che Francesco avesse scelto di schierarsi dalla sua parte per poi confessare al gruppo più numeroso della Casa, di aver fatto quella scelta per dimostrare al pubblico che non esistono schieramenti. Le frasi di Oppini hanno lasciato intendere che il cronista abbia in mente una strategia ben precisa, che coinvolge anche Zorzi. Per questo motivo, il gieffino si è allontanato e ci sono voluti diversi giorni prima di convincerlo a confrontarsi con Francesco. Tutto bene quel che finisce bene, non fosse che in Puntata i due amici sono tornati ad attaccarsi, e Zorzi si è visibilmente alterato quando Alfonso Signorini ha chiesto a Oppini se avesse mai pensato che la sua amicizia per Tommaso fosse ricambiata con l’amore, e il cronista ha ammesso di averlo notato. Tra un’incomprensione e l’altra, è successo l’impensabile. Nella Notte, Francesco ha commentato la possibilità di fare una reunion a Verona e, parlando di Dayane Mello, ha dichiarato: “A Verona quella la violentano”. Poi, come se non fosse abbastanza, Oppini si è lasciato andare anche a laidi commenti su Flavia Vento, affermando: "In generale? Lei è una che rischi di ammazzarla di botte […] Guarda che quelle così ad alcuni uomini facciano venir voglia di alzare le mani”.

Ahia Oppini, ci hai servito la squalifica su un piatto d'argento.#GFVIP pic.twitter.com/odb6d5zjix — . (@indisguise_A2) November 1, 2020

Gf Vip, Francesco Oppini a rischio Squlifica?

Le parole del concorrente Gf Vip hanno scioccato il pubblico che si è ribellato, chiedendo l’immediata squalifica di Francesco dal reality show. Alfonso Signorini, visti i precedenti, sarà costretto ad assecondare il pubblico? Del resto il Gf rischia la chiusura anticipata dopo la stretta del Codacons, dunque il presentatore potrebbe dover calmare le acque. Certamente le parole di Oppini non hanno scusanti e ledono alla sensibilità collettiva. Alba Parietti, che ha assunto il ruolo di angelo protettore di suo figlio da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà, ha deciso di intervenire sulla questione affermando: “Sono frasi infelicissime che non si dicono e offendono le donne in generale e toccano temi sui cui non si deve affatto scherzare. Mai! […] Non intendo difenderlo o giustificarlo nemmeno un po’. Si deve solo sempre chiedere umilmente scusa […] Se no si è bulli e misogini cafoni”. Insomma, Alba non perdona, il pubblio ha acceso torce e si è armato di forconi e, oggettivamente, Oppini è ingiustificabile. Il gieffino lascerà la Casa nella Puntata di questa sera?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.