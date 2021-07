Grande Fratello Vip, Francesco Oppini risponde a Tommaso Zorzi: ''Lo trovo surreale''

Gossip TV

Francesco Oppini rompe il silenzio e risponde a Tommaso Zorzi dopo la rottura tra loro.

I fan del Grande Fratello Vip non avrebbero mai potuto prevedere un epilogo peggiore per il rapporto d’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Scoperto che il figlio di Alba Parietti si è lasciato andare ad alcuni scivoloni omofobi, Zorzi ha chiuso tutti i ponti, suscitando la reazione di Oppini, che ha spiegato le sue ragioni sui social.

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini parla della lite con Tommaso Zorzi

Nella casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno creato un legame unico, promettendosi di coltivare questa amicizia sincera anche fuori la casa di Cinecittà. Francesco, nonostante abbia scelto di ritirarsi prima del previsto dal reality show di Canale5, è tornato più volte per sorprendere Tommaso e spronarlo ad andare avanti senza arrendersi. Zorzi, invece, ha speso sempre parole al miele per l’amico, arrivando anche ad avere una sorta di cotta per lui.

Insomma, con tutte queste premesse, i fan non si sarebbero mai aspettati di vedere l’amicizia tra Zorzi e Oppini al capolinea, dopo pochissimi mesi dalla fine del programma. Sembrerebbe che Tommaso abbia scoperto che sulla pagina social di Francesco ci sono alcuni commenti omofobi in bella mostra, seppur risalenti a circa 10 anni fa. L’influencer milanese, alla luce di questo fatto, avrebbe deciso di chiudere per sempre al punto di defolloware Francesco ed evitare di rispondere a domande sulla loro amicizia.

Dopo l’intervento di Alba Parietti, che si è scagliata contro Zorzi, anche Francesco ha deciso di rompere il silenzio spiegando: “Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali quelle frasi che, per quanto infelici, sono state scritte più di 8 anni fa e tra l’altro in un contesto goliardico. Nel frattempo e menomale, sia il nostro linguaggio che la società in cui viviamo si sono evolute e queste parole, che ripeto essere sbagliate, non fanno più parte del nostro gergo. Suggerisco a chi si è dedicato a questa ricerca certosina, con il solo scopo di ferirmi e di ledere la mia immagine, di andare a ripescare anche posto più recenti (vedi ultimi 5 anni) nei quali prendo apertamente posizione contro ogni forma di discriminazione”. Zorzi accetterà la giustificazione dell’amico oppure continuerà per la sua strada?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.