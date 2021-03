Grande Fratello Vip, Francesco Oppini emoziona Tommaso Zorzi: "Ho sognato questo momento" (VIDEO)

Gossip TV

Tommaso incontra finalmente dopo tanto tempo al Grande Fratello Vip il suo amato Francesco.

Grandi emozioni durante la finale per Tommaso Zorzi. Prima di essere proclamato vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, l'influencer milanese ha avuto la possibilità di riabbracciare il suo amato Francesco Oppini.

L'emozionante incontro al Gf Vip tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Poco prima della proclamazione del vincitore, Alfonso Signorini ha voluto fare una sorpresa speciale a Tommaso. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha invitato l'influencer a sedersi sulla scalinata presente in giardino dove è stato poi raggiunto da Francesco. Per chi non lo sapesse, proprio in quel punto della Casa, i due gieffini passavano le loro giornate a confrontarsi e scambiarsi abbracci.

"Ho visto la tua crescita dal punto di vista personale ed era la cosa a cui tenevo di più in assoluto. Sono riuscito a farti avere meno paura di certe cose. E questo per me vale più di ogni cosa. Ricordati che una delle più grandi ricchezze è avere delle persone su cui contare. L'amico vero, come sono io e come sei tu per me è quello che capisce i difetti e li accetta" ha dichiarato Oppini emozionando Zorzi, che a causa del freeze ha potuto ascoltarlo senza però poter rispondere. Il figlio di Alba Parietti ha chiesto a Signorini di poterlo abbracciare ed è stato subito accontentato.

"Ho sognato questo momento, la mia famiglia si sarà sentita piccola così perché parlavo solo di Oppini. Guarda Alfonso, non lo lascio più [...] Mi è mancato veramente tanto. Grazie Alfonso" ha confessato Tommaso con la voce rotta dal pianto. "Non posso raccontare il sogno che la mia fidanzata Cristina ha fatto su di lui" ha prontamente risposto Francesco stuzzicandolo.

