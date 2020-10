Gossip TV

Francesco Oppini prende le distanze da Dayane Mello, che continua a stuzzicare l'inquilino del Grande Fratello Vip nonostante sia fidanzato.

Francesco Oppini e Dayane Mello si sono allontanati dopo l’ultima Puntata del Grande Fratello Vip. Il gieffino non ha gradito le parole della modella sul loro rapporto e, per salvaguardare la sua fidanzata, ha deciso di prendere le distanze dall’inquilina di Cinecittà, sfogandosi con Tommaso Zorzi sul comportamento ambiguo della brasiliana.

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini stizzito con Dayane Mello

Dayane Mello e Francesco Oppini sono sembrati molto coinvolti e complici, tanto da indispettire la fidanzata del figlio di Alba Parietti, che sperava che il gieffino mettesse più paletti alla modella brasiliana. Oppini, tuttavia, ignorava completamente le ultime dichiarazioni della collega nel confessionale del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini ha deciso di metterlo al corrente. Francesco è apparso furioso con Dayane, rea di aver mal interpretato un bigliettino, che secondo il gieffino conteneva un semplice consiglio. Signorini ha commentato che ciò che Oppini ha scritto nel messaggio si prestava ad un’errata interpretazione e lui ha ribadito di essere molto innamorato della sua fidanzata e di non volerla ferire.

Dopo la Puntata, i rapporti tra Dayane e Francesco si sono freddati. La modella ha chiesto al gieffino di ignorarla per non dar adito altre incomprensioni, ed è sembrata molto toccata dal fatto che Oppini non le abbia voluto concedere neppure una possibilità. Se in un primo momento il gieffino è apparso dispiaciuto per la richiesta della Mello, parlando con Tommaso Zorzi non ha potuto nascondere di essere amareggiato dal comportamento della compagna di gioco: "Io so dove mi devo fermare. E’ normale che se non fossi fidanzato e innamorato magari sarebbe successo qualcosa, ma io sto bene, sono felice, a letto con un’altra non ci vado".

Dayane Mello e Francesco Oppini distanti al Grande Fratello Vip

Zorzi, che ha sfiorato la rissa con Oppini, ha osservato nascere questa simpatia e vuole bene ad entrambi, ma non ha potuto esimersi dal dare ragione a Francesco, asserendo che Dayane si sta comportando da 'gatta morta' e che non dovrebbe stare dietro ad una persona che al di fuori della Casa di Cinecittà, ha una fidnzata. L'influencer ha consigliato all'amico di far capire alla modella quale linea non dovrebbe mai oltrepassare.

Oppini non riesce a capire il gioco della Mello e inizia a dubitare della sua reale sincerità e onestà, tanto da commentate: “Lei adesso fa l’offesa? Sono andato da lei e lei è andata da un’altra parte. Per me può rimanere da sola, che fa mi provoca per vedere se vado da lei? Da me ottiene l’effetto contrario. [..] Se mi si avvicina non posso dirle di allontanarsi, ma io sono sul divano e lei mi si mette addosso, vado lì mentre parla con Adua e mi prende la mano. Sono gesti che non puoi fare. Lei non ci ha mai provato, ma se io ci fossi stato lei ci sarebbe stata subito”.

