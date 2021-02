Grande Fratello Vip, Francesco Oppini: "Dayane è una persona incoerente, Rosalinda faccio fatica a comprenderla"

Gossip TV

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip commenta la scelta di Dayane di mandare al televoto Rosalinda.

Mancano pochi giorni alla finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda lunedì 1 marzo 2021 su Canale 5. Nell'attesa, l'ex gieffino Francesco Oppini, ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, ha commentato la scelta di Dayane Mello di mandare al televoto la sua amica Rosalinda Cannavò.

Le forti dichiarazioni di Francesco Oppini su Dayane Mello e Rosalinda Cannavò al Gf Vip

"Premetto che questo discorso è solo inerente al gioco del Grande Fratello e non al momento personale che sta vivendo e che rispetto" ha esordito così Francesco parlando del comportamento incoerente assunto da Dayane nei confronti di Rosalinda "Credo che sia venuto fuori quello che io cercavo di far capire da ottobre, cioè che Dayane purtroppo secondo me è una persona: anaffettiva, incoerente e che sta giocando un tipo di gioco che non è comprensibile a me e credo a molti altri [...] Quello che ha fatto alla fine, dichiarando che Samantha sia la sua spalla e rischiando di fare fuori Rosalinda, credo sia stata la mossa più controproducente per lei in assoluto e che ha lasciato tutti sconvolti. Per me è inconcepibile così è giocare sporco. È tutto contradittorio come sempre".

Oppini, parlando della Cannavò, ha colto l'occasione per dire la sua sulla storia d'amore nata al Gf Vip tra l'attrice e Zenga: "Credo che lui sia attratto davvero da Rosalinda, ma direi anche calma perché le sensazioni che provi all’interno della Casa magari quando esci ti rendi conto che sono differenti. E Rosalinda ha un problemino da risolvere, una storia. Su di lei non capisco se sta con uno, con due, se si chiama Adua o Rosalinda. Non ci capisco più niente. Io faccio fatica a comprenderla e mi sembra una ragazza molto sensibile, ma non capisco fino a quanto e quando ci faccia. È stata fredda anche quando ha scoperto dell’amore di Dayane. Ha archiviato tutto subito di Giuliano, non capivo il rapporto con Dayane ed ora Zenga. Sembra una soap continua".

A proposito del vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Francesco ha dichiarato: "Vince Tommaso Zorzi, chi deve vincere. Se non lui Stefania Orlando oppure Andrea Zelletta. Ma ho paura che alla fine vincerà Dayane. Ho visto le percentuali di voto e mi sorprendono con le bandierine brasiliane".

