Grande Fratello Vip, Francesco Oppini a ruota libera su Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta e Dayane Mello

Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, dice la sua sul percorso di Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Andrea Zelletta.

La decisione, sofferta, di Francesco Oppini di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip ha intristito i fan del reality show di Canale5. Sebbene non sia più in gioco, il figlio di Alba Parietti segue con attenzione le dinamiche che si creano a Cinecittà e commenta senza giri di parole il percorso di Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta.

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini punge Dayane Mello

Francesco Oppini ha fatto un percorso splendido, diventando uno dei concorrenti più amati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il figlio di Alba Parietti ha deciso volontariamente di lasciare la Casa più spiata d’Italia, dopo aver scoperto che il programma sarebbe stato prolungato fino al nuovo anno. Nonostante sia ormai fuori dal gioco da circa un mese, nessuno ha dimenticato l’amicizia tra Francesco e Tommaso Zorzi che ha fatto sognare i telespettatori. Ospite a Casa Chi, Oppini si è lasciato andare sul percorso di alcuni concorrenti di Cinecittà lanciando frecciatine velenose a Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. Con la modella brasiliana Francesco ha un precedente, e sembra che gli ultimi comportamenti della Mello nei confronti di Rosalinda Cannavò abbiano accentuato la vecchia querelle.

Quello che ho detto ieri sera l’ho detto sempre in casa a lei che tra l’altro se le è presa con me etichettandomi come quello che l’ha infamata davanti a tutta Italia, con tutto il vocabolario italiano. Io ho detto semplicemente che è incoerente, mai lineare e che non era una donna elegante…ha dei modi non elegantissimi. […] Non so cosa l’abbia fatta scattare, ma io ho visto con Rosalinda lo stesso atteggiamento che ha avuto con me, con Pierpaolo, con Tommaso, con Maria Teresa, con Stefania - ha ammesso Francesco parlando di Dayane- Ha un’invidia anche nei confronti della storia di Pierpaolo e Giulia adesso, le parole lanciate ieri su Natalia ieri in diretta ed oggi. Sembra una persona che per forza deve buttare il fango sugli altri per emergere lei. A me questa cosa qua non piace.

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini sostiene Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

Francesco ha spezzato una lancia a favore di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, finiti al centro del gossip dopo il regali enigmatico che l’ex corteggiatrice ha spedito al suo fidanzato per Natale. Sebbene oggi Zelletta abbia avuto un crollo, l'ex gieffino pensa che la coppia sia solida: "Io ho parlato con Natalia ed era molto tranquilla. Lei e Andrea si parlano di tutto. È stato un attacco ingiustificato […] Li ritengo una coppia splendida. Quando una persona si offende perché le viene dato del poco elegante, ma poi si permette di buttare fango su una coppia perché vive un momento difficile…Sono cose indelicate e non mi piacciono".

Infine, dopo essersi augurato di poter entrare nella Casa del Gf Vip a Capodanno per salutare i suoi compagni di viaggio, Oppini ha spiazzato parlando di Pierpaolo Pretelli e del nuovo flirt con Giulia Salemi: "Credo che Pierpaolo abbia voglia di farsi una storia dentro la casa, gli piaceva Elisabetta con lei è andata male e con Giulia gli è andata bene […] Solo ti posso dire che alcuni atteggiamenti e alcune frasi li ho già visti e sentiti con Elisabetta. Per alcuni può essere strategia, secondo me no, è un bravissimo ragazzo però diciamo che su questa cosa qua io sarei stato più attento perché c’era un precedente".

