Francesco Monte potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip a Capodanno, ma non in veste di nuovo concorrente del reality show di Canale5.

Dopo l’ingresso di Giulia Salemi nella Casa del Grande Fratello Vip, i fan del programma hanno ipotizzato il ritorno di Francesco Monte anche solo per un confronto in diretta con la sua ex. Il bel tronista di Uomini e Donne, tuttavia, ha le idee chiare: il suo futuro è la musica ma non disdegnerebbe un’ospitata nel reality show di Canale5 in occasione di Capodanno.

Grande Fratello Vip, Francesco Monte torna nel Reality show?

Francesco Monte è tra gli ex tronisti più amati di Uomini e Donne e ora potrebbe tornare nella casa del Grande Fratello Vip. Sebbene geloso della sua vita privata, il tarantino è stato al centro delle indiscrezioni proprio per le sue storie d’amore prima con Teresanna Pugliese, poi con Cecilia Rodriguez e infine con Giulia Salemi. Il modello ha conosciuto l’influencer italo-persiana nella casa del Gf Vip e la loro storia d’amore ha fatto sognare tantissimi fan.

Ora i due hanno preso strade diverse e Monte si concentra sulla sua carriera nel mondo della musica dove ha debuttato con ‘Siamo già domani’. Ospite di Casa Chi, Francesco ha parlato della sua esperienza a Sanremo Giovani e ha parlato dell’ipotesi di tornare nel reality show di Canale5 come ha fatto la sua ex fidanzata: "È un pensiero che non mi sono fatto. Ad oggi sono concentrato totalmente sulla musica [...] Non ho posto il pensiero di ritornare in un programma televisivo al di fuori di quello che ho fatto che è stato Tale e Quale Show [...] Io con il gossip e con il raccontare la mia vita privata non sono mai andato a braccetto, poi è stato fatto per via delle mie storie con i personaggi pubblici".

Francesco Monte al Grande Fratello Vip a Capodanno

L’unica eccezione che Monte sarebbe disposta a fare riguarda un’ospitata di Capodanno. C’è l’ipotesi, infatti, che Francesco sia chiamato ad intrattenere i Vipponi nel corso dell’ultimo giorno dell’anno. “Se me lo proponessero non scarterei l’ipotesi di andare a Capodanno a cantare nella casa del Grande Fratello Vip. Sto andando nella qualità e nella professione che sto cercando di prendere a pieno. Lì mostrerei la mia voce e la mia musica”, ha dichiarato l’ex tronista.

Sarebbe senza dubbio interessante osservare la reazione di Giulia quando si accorgerà che la guest star della serata altri non è che il suo ex fidanzato! Tra i protagonisti della quinta edizione, Monte tifa per Stefania Orlando e per Filippo Nardi che potrebbe essere squalificato per alcune frasi piuttosto scioccanti. I preferiti di Francesco riusciranno ad arrivare in Finale?

